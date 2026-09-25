238 тисяч підозрілих рахунків за рік: Британія виявила масштабну мережу «грошових мулів»

Британські фінансові установи у 2025 році закрили 238 396 рахунків, пов’язаних із підозрами у використанні їх як «грошових мулів» для переказу злочинних коштів. Про це йдеться у звіті британського фінансового регулятора FCA.

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Кількість таких випадків зростає третій рік поспіль: у 2023 році — 184 935, у 2024-му — 233 269, а у 2025-му — 238 396. Загалом за три роки фінансові установи закрили 656 600 таких клієнтських рахунків.



Хто такі «грошові мули»



«Грошові мули» — це люди або структури, чиї рахунки використовують для отримання, переказу або приховування походження коштів, здобутих злочинним шляхом. За даними FCA, майже половину підозрілих рахунків закрили протягом першого року після їх відкриття. Водночас у банках традиційного типу значна частина рахунків існувала понад два роки до закриття.

Регулятор також виявив ознаки організованої інфраструктури, а не лише окремих випадків. Під час аналізу 140 справ з'ясувалося, що злочинні кошти зазвичай проходили через 2−5 рахунків, після чого їх переводили в готівку або витрачали. Найпоширенішим способом «відмивання» на фінальному етапі були карткові платежі.

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За оцінкою британського National Crime Agency, через Велику Британію або британські корпоративні структури щороку відмивається понад £100 млрд. «Грошові мули» є одним із механізмів переміщення цих коштів.

FCA зазначає, що активність фінансових установ у виявленні та блокуванні таких рахунків зросла, однак цього недостатньо. Регулятор разом із правоохоронними органами посилює обмін інформацією, щоб виявляти не лише окремі рахунки, а й цілі мережі, через які проходять злочинні кошти.



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