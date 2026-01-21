Multi від Мінфін
21 січня 2026, 13:13

Renault вироблятиме далекобійні дрони для України

Компанія Renault спільно з французькою оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія Renault спільно з французькою оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про виробництво

Компанія Renault співпрацюватиме з Turgis Gaillard над виробництвом дронів на двох своїх об'єктах, але відмовилася коментувати вартість контракту або кількість дронів, які будуть вироблені.

«З нами зв'язалися щодо нашого виробничого та креативного промислового досвіду. Цей проект триває, і очолює його Міністерство оборони. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проекті на прохання держави», — заявив директор Renault Фабріс Камболів.

Читайте також: Україна готує власний аналог Mavic — Федоров

За даними видання, контракт укладено після запиту французького уряду в червні до автомобільних та оборонних компаній про спільну роботу над виробничими лініями дронів.

Французький автовиробник раніше виробляв оборонну техніку, включаючи танки та бронеавтомобілі, що використовувалися в Першій та Другій світових війнах.

У Renault відмовилися уточнити, чи будуть дрони наступальними, оборонними чи для розвідки.

Turgis Gaillard

Turgis Gaillard — це французька оборонна компанія, заснована у 2011 році, яка має близько 400 співробітників та дохід у розмірі 80 млн євро. Її продукція включає 20-метровий середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту під назвою AAROK, який може перевозити майже три тони палива, зброї або обладнання.

Французька ініціатива з'явилася на тлі розбіжностей у розвитку автомобільної та оборонної промисловості Європи. Замовлення для виробників зброї різко зросли, оскільки континент збільшує витрати на оборону, тоді як автомобільний сектор має труднощі з переходом від двигунів внутрішнього згорання до електромобілів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
TAN72
TAN72
21 січня 2026, 13:34
#
Бизнес на крови розцветает😡
+
+15
Abramon
Abramon
21 січня 2026, 14:39
#
«майже три тони палива, зброї або обладнання» — якщо не перебільшено, то цим дроном можна бомбити дай Боже…
