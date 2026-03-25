У США родина фермерів відмовилася від $26 мільйонів за землю під дата-центр для ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 березня 2026, 15:36

У США родина фермерів відмовилася від $26 мільйонів за землю під дата-центр для ШІ

Родина американських фермерів із Північного Кентуккі відхилила пропозицію у $26 млн від анонімної технологічної компанії, яка планувала побудувати на їхній землі масштабний центр обробки даних для потреб штучного інтелекту. Про це повідомляє сайт місцевого телеканалу «Local 12».

Фото: local12.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна вдесятеро вища за ринкову

Іда Хаддлстон та її донька Делсія Бейр володіють близько 1 200 акрами (приблизно 485 гектарами) сільськогосподарських угідь поблизу Мейсвілла. Минулого року до них звернувся представник великої компанії з пропозицією викупити половину їхньої ділянки.

Хоча ринкова вартість землі в окрузі Мейсон становить близько $6 000 за акр, родина отримала пропозицію, що у десять разів перевищувала ринкову ціну. Попри це, 82-річна пані Хаддлстон та її родина залишилися непохитними.

Етичний вибір проти економічної вигоди

Для власниць землі це питання не грошей, а спадкоємності та продовольчої безпеки. Делсія Бейр нагадала, що її родина обробляла цю землю поколіннями, вирощуючи пшеницю навіть у часи Великої депресії.

«Залишитися, триматися і годувати націю — ось що важливо. 26 мільйонів доларів нічого не значать порівняно з цим», — заявила Делсія Бейр.

Іда Хаддлстон скептично ставиться до обіцянок корпорацій щодо створення нових робочих місць та економічного процвітання регіону, називаючи такі пропозиції «шахрайством», що веде до знищення фермерських угідь та дефіциту води.

Дім родини фермерів

Цей випадок підсвічує глобальну проблему: стрімкий розвиток інфраструктури для штучного інтелекту потребує величезних площ і значних енергоресурсів, які часто шукають у сільській місцевості.

Попри відмову родини Хаддлстон, технологічна компанія не відступила від планів. Вона змінила проєкт, використавши ділянки сусідніх землевласників, які погодилися на продаж. Це означає, що дата-центр все одно з'явиться поблизу ферми, створюючи нове сусідство між традиційним землеробством та сучасними цифровими технологіями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
lider2000
25 березня 2026, 16:33
#
Бабке уже 82 года, ей те миллиони до одного места), вот и понти включила))
+
+12
JWT
JWT
25 березня 2026, 16:36
#
Дивися розслідування в США про ці дата центри, вони гудять так, що люди виїжджають з міст сімʼями. Причому найбільший гул в діапазоні який люди не чують, але відчувають. Через це думаю, що ці фермери ще пожаліють про свій вибір.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 61 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами