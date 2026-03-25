У США родина фермерів відмовилася від $26 мільйонів за землю під дата-центр для ШІ

Родина американських фермерів із Північного Кентуккі відхилила пропозицію у $26 млн від анонімної технологічної компанії, яка планувала побудувати на їхній землі масштабний центр обробки даних для потреб штучного інтелекту. Про це повідомляє сайт місцевого телеканалу «Local 12».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна вдесятеро вища за ринкову

Іда Хаддлстон та її донька Делсія Бейр володіють близько 1 200 акрами (приблизно 485 гектарами) сільськогосподарських угідь поблизу Мейсвілла. Минулого року до них звернувся представник великої компанії з пропозицією викупити половину їхньої ділянки.

Хоча ринкова вартість землі в окрузі Мейсон становить близько $6 000 за акр, родина отримала пропозицію, що у десять разів перевищувала ринкову ціну. Попри це, 82-річна пані Хаддлстон та її родина залишилися непохитними.

Етичний вибір проти економічної вигоди

Для власниць землі це питання не грошей, а спадкоємності та продовольчої безпеки. Делсія Бейр нагадала, що її родина обробляла цю землю поколіннями, вирощуючи пшеницю навіть у часи Великої депресії.

«Залишитися, триматися і годувати націю — ось що важливо. 26 мільйонів доларів нічого не значать порівняно з цим», — заявила Делсія Бейр.

Іда Хаддлстон скептично ставиться до обіцянок корпорацій щодо створення нових робочих місць та економічного процвітання регіону, називаючи такі пропозиції «шахрайством», що веде до знищення фермерських угідь та дефіциту води.

Дім родини фермерів

Цей випадок підсвічує глобальну проблему: стрімкий розвиток інфраструктури для штучного інтелекту потребує величезних площ і значних енергоресурсів, які часто шукають у сільській місцевості.

Попри відмову родини Хаддлстон, технологічна компанія не відступила від планів. Вона змінила проєкт, використавши ділянки сусідніх землевласників, які погодилися на продаж. Це означає, що дата-центр все одно з'явиться поблизу ферми, створюючи нове сусідство між традиційним землеробством та сучасними цифровими технологіями.