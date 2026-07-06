За тиждень з 29 червня по 3 липня Нацбанк продав на міжбанківському ринку $1,14 млрд, при цьому купив $650 тис. Про це свідчить статистика НБУ.
6 липня 2026, 8:00
Нацбанк минулого тижня уперше у 2026 році вийшов на міжбанк із купівлею валюти
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За вказаний період Нацбанк продав $1144,27 млн, що на $175,15 млн менше, ніж минулого тижня. Водночас, за тиждень НБУ купив $650 тисяч.
З початку червня НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку. З початку 2026 року НБУ вперше купує валюту на міжбанку.
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Джерело: Мінфін
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