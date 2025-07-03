НБУ повертає повноцінний нагляд за валютними лімітами та капіталом

Нацбанк з 3 липня 2025 року повертається до повноцінного контролю за дотриманням валютних лімітів та нормативів капіталу банками. Відповідні зміни затверджені постановами Правління НБУ № 70 та № 72. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Рішення ухвалене в межах реалізації стратегії поступового повернення до довоєнного регулювання та виконання зобов’язань України за Меморандумом з МВФ.

З урахуванням поточного стану банківської системи скасовуються тимчасові воєнні особливості, які дозволяли уникати санкцій за порушення валютної позиції та пруденційних нормативів.

Зокрема, банки більше не звільняються від заходів впливу у випадку порушення відкритої валютної позиції або недотримання нормативів капіталу.

Водночас для банків, які мають такі порушення на 3 липня 2025 року, передбачено перехідний період: протягом трьох місяців вони мають подати до НБУ план відновлення нормативів і дотримуватися обмежень у діяльності.

Також скасовується дія тимчасової норми, яка обмежувала доступ банків до валютних операцій із Нацбанком у разі перевищення лімітів.

Така заборона діяла 10 днів і мала стимулювати банки дотримуватися валютної дисципліни у період, коли стандартні санкції застосовувалися вкрай обмежено.

Цей крок означає повернення до повноцінного фінансового нагляду з боку НБУ та має на меті посилення стійкості банківського сектору й зниження валютних ризиків в умовах поступової нормалізації економічного середовища.