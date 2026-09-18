Нова реальність трежеріс: коли рекордні 5% дохідності виправдають ризики інвестора

Увага інвесторів знову зосереджується на TLT — ETF на довгострокові казначейські облігації США. Дохідність 30-річних Treasury перевищує 5%, однак висока поточна дохідність не означає автоматично низький ризик. Чи може нинішній рівень дохідності стати привабливою точкою входу та за яких умов TLT здатен виконувати роль захисного активу — детальніше про це розповість інвестиційний експерт Вадим Хвищук.

TLT під тиском: чи приваблива дохідність понад 5% для інвестора?

За 2020−2023 роки TLT, найбільш відомий ETF на довгострокові казначейські облігації США, втратив близько половини своєї вартості: від піку навесні 2020 року до мінімуму в жовтні 2023 року просадка сягнула приблизно 50%, а лише за 2022 рік фонд упав більш ніж на 30%. Показово, що більшість інвесторів купувала його не заради купона, а як хедж для портфеля акцій: з кінця 1990-х і до 2021 року кореляція між акціями та довгими Treasuries була стійко від'ємною — коли акції падали через страх рецесії, облігації зростали й компенсували ці втрати. Саме на цю декореляцію і робилася ставка.

Проте 2022 рік зламав модель: інфляційний шок змусив ФРС різко підвищувати ставку, і акції та облігації впали одночасно — S&P 500 приблизно на 18%, довгі Treasuries ще глибше. Кореляція стала додатною, і хеджувальна функція довгострокових облігацій не спрацювала в умовах одночасного зниження акцій та облігацій. Урок виявився подвійним: висока дюрація не захищає від падіння ціни, коли дохідності зростають, а хеджувальна роль TLT працює лише в режимі, коли ринок боїться рецесії, а не інфляції.

Дохідність 30-річних Treasuries перевищила 5,3% — це максимум з 2007 року, — а разом із нею зросла і потенційна компенсація за ризик. Проте ризиковий профіль довгострокових облігацій залишається складним. Інфляція залишається вище цілі Федеральної резервної системи, ціни на нафту створюють додатковий тиск, а масштаб бюджетного дефіциту США змушує інвесторів вимагати вищої дохідності за довгостроковий борг.

Тому питання для TLT сьогодні полягає не лише в тому, чи буде ФРС знижувати ставку.

Важливіше інше: чи зможе інфляція повернутися до 2%, чи стабілізуються ціни на енергоносії та чи готовий ринок поглинати дедалі більший обсяг американського боргу без подальшого зростання дохідностей.

Відповідь на ці питання визначатиме, чи стане нинішня дохідність понад 5% привабливою точкою входу — чи лише компенсацією за ризики, які ще не зникли.

TLT залежить від довгострокових дохідностей, а не лише від ФРС

TLT інвестує в портфель американських державних облігацій із терміном погашення понад 20 років. На відміну від окремої облігації, ETF не має дати, коли інвестор гарантовано отримає назад номінальну вартість.

Фонд постійно оновлює портфель, замінюючи папери, що наближаються до 20-річного строку, новими довгостроковими випусками.

Ця конструкція робить TLT особливо чутливим до змін дохідності довгострокових облігацій.

Коли дохідність зростає, ціна облігацій падає. Для портфеля з такою тривалою дюрацією рухи можуть бути значними: якщо дохідність довгострокових облігацій зростає на 1% — наприклад, з 5% до 6% — ціна TLT знижується приблизно на 16%. І навпаки: зниження дохідності на 1% дає приблизно такий самий приріст.

Це один із факторів, який може призвести до хибної оцінки ризику TLT приватним інвестором.

Ринок облігацій реагує не лише на поточну ставку ФРС. Він оцінює інфляцію, економічне зростання, державний борг і премію за ризик на десятиліття вперед.

Тому зниження ставки ФРС саме по собі не гарантує зростання TLT.

Восени 2024 року це стало очевидним. ФРС почала знижувати ставку, але дохідності довгострокових облігацій зросли майже на процентний пункт за два місяці. TLT за цей період втратив близько 12%.

Для власника фонду це був важливий урок: коротка ставка і довгострокова дохідність — не одне й те саме.

Чотири режими — і лише два з них сприятливі для TLT

Для довгострокових Treasuries важливе не саме по собі економічне зростання, а поєднання трьох факторів: зростання, інфляції та реакції центрального банку.

У результаті можна виокремити чотири базові сценарії.

М'яка посадка

Економіка продовжує зростати, але інфляція поступово повертається до 2%. ФРС може обережно знижувати ставку, а довгострокові дохідності — знижуватися разом з інфляційними очікуваннями.

Такий макроекономічний сценарій є сприятливим для TLT. Крім купонного доходу, інвестор отримує приріст капіталу від зниження дохідностей. Орієнтовний результат — +8−15% за рік.

Рецесія

Це найбільш сприятливий сценарій для довгострокових Treasuries.

Якщо економіка різко слабшає, а інфляція не є проблемою, ФРС отримує простір для агресивного зниження ставки. Інвестори одночасно переходять у найбільш надійні активи.

Довгострокові дохідності можуть знизитися на 1−2 процентні пункти, а TLT — зрости на 20−35%.

Саме тому довгострокові державні облігації традиційно розглядалися як потенційний захист від рецесії. Проте ця властивість працює лише за умови низької або спадної інфляції.

Перегрів

Сильне зростання, напружений ринок праці та висока інфляція змушують ФРС підвищувати ставку. Довгострокові дохідності зростають, а TLT знижується.

У такому середовищі фонд може втратити дохідність приблизно 5−15% за рік, навіть попри купонний дохід. 2022 рік став найбільш наочним прикладом цього механізму.

Стагфляція і борговий тиск

Для довгострокових облігацій це найскладніше поєднання факторів.

Економіка слабка, але інфляція залишається високою. Одночасно уряд активно позичає, а інвестори вимагають додаткової премії за довгостроковий ризик.

У такій ситуації дохідність довгострокових облігацій може зростати навіть без підвищення ставки ФРС. TLT у цьому сценарії може знизитися на 10−25% і, що особливо важливо, знижуватися одночасно з акціями.

Де перебуває ринок у вересні 2026 року

Поточні ринкові умови не відповідають повною мірою жодному з чотирьох режимів — радше поєднують ознаки перегріву та стагфляційного тиску.

Структура кривої дохідності свідчить про це: 30-річні Treasuries мають дохідність понад 5,3% — максимум із 2007 року — тоді як дворічні торгуються близько 4,4%. Ринок вимагає відчутної премії за те, щоб позичити уряду США на довгий термін.

ФРС при цьому не демонструє однозначної траєкторії подальшої політики. 16 вересня було оголошено про рішення підвищити ставку на 0,25% до діапазону 3,75−4%. Це повʼязано з інфляцією, що не поспішає відступати, зростанням вартості енергоносіїв та несподівано сильним ринком праці: у серпні економіка створила майже втричі більше робочих місць, ніж очікувалося.

Утім, інфляційна картина не така однозначна, як здається. Загальний показник тримається близько 3,7%, але базова інфляція — без урахування енергії та продуктів — лише трохи перевищує ціль ФРС. Свіжий PPI за серпень підтвердив цю різницю: основна частина приросту цін виробників припала на енергетику, тоді як послуги майже не подорожчали.

Водночас важливо враховувати джерело інфляційного тиску. Якщо тиск на ціни справді йде від нафти, а не від перегрітої економіки, стабілізація енергоринку може змінити картину швидше, ніж очікує ринок. Поки що, щоправда, тренд протилежний: Brent торгується вище $100 на тлі ескалації навколо Ірану, додавши близько п’ятої частини вартості за місяць.

Саме тому нафта зараз є одним із ключових індикаторів для TLT.

Інший фактор — американський борг

Довгий кінець кривої дохідності дедалі більше залежить від обсягу державного боргу та здатності ринку поглинати нову пропозицію Treasuries. Дефіцит бюджету США залишається високим, а потреба в запозиченнях — значною.

Це формує додатковий ризик для інвесторів: чим більше облігацій потрібно продати, тим важливішою стає ціна, за якою ринок готовий їх купувати.

Саме тому рішення ФРС не завжди визначає рух 30-річної дохідності. Якщо ринок вимагає вищої премії за довгостроковий борг, TLT може знижуватися навіть на тлі пом'якшення монетарної політики.

Що може відбутися протягом наступних 12 місяців

Базовий сценарій для TLT наразі не виглядає ані явно позитивним, ані явно негативним.

Найбільша частка — близько 35% — припадає на сценарій, за якого поточне поєднання високої інфляції, дорогої нафти та боргового тиску зберігається. У такому випадку 30-річна дохідність може піднятися до 5,5−6,0%, а TLT знизитися на 10−20%.

Ще близько 30% припадає на м'яку посадку: енергетичний шок послаблюється, інфляція повертається до цілі, а ФРС після паузи починає знижувати ставку. Тоді TLT може отримати 8−15%.

Ймовірність рецесії оцінюється приблизно у 20%. У такому сценарії 30-річна дохідність може знизитися до 3,8−4,3%, що потенційно дасть TLT приріст на 20−30%.

Найменш імовірний сценарій — 15% — передбачає новий цикл агресивного підвищення ставок. Тоді TLT може показати негативну динаміку на 5−10%.

Це не прогноз ринку і не консенсус аналітиків. Це оцінка сценаріїв на основі поточної структури ризиків.

Для портфеля акцій це означає важливу особливість: із чотирьох сценаріїв TLT відпрацьовує як хедж лише в одному — рецесійному, ймовірність якого близько 20%. За м’якої посадки акції та облігації зростають разом, а у стагфляції та перегріві — а це половина ймовірності — TLT знижується незалежно від того, що відбувається з акціями, як це вже було у 2022 році.

Таким чином, якщо зниження акцій буде зумовлене рецесійними очікуваннями, TLT може виконувати хеджувальну функцію. Якщо ж причиною стане інфляція або борговий тиск, така компенсація може не відбутися. Сьогодні TLT — це не універсальний захисний актив, а інструмент із вираженою залежністю від сценарію зниження інфляції та дохідностей довгострокових облігацій.

Що змінилося порівняно з 2021 роком

Є одна принципова відмінність порівняно з ситуацією чотирьох-п'яти років тому. Тепер інвестор отримує значно вищу поточну дохідність. Купон близько 5% створює певний буфер проти подальшого зростання дохідностей.

Це не усуває ризик падіння ціни, але змінює співвідношення потенційного доходу і ризику.

Саме тому сьогоднішній TLT не варто оцінювати через призму 2021 року. Тоді інвестор купував довгу дюрацію за дуже низькою дохідністю. Сьогодні він отримує суттєво вищу компенсацію за той самий ризик.

Питання лише в тому, чи достатня вона.

TLT залежить не лише від політики ФРС

Для інвестора, який розглядає TLT сьогодні, головна теза може бути сформульована досить просто: це ставка не стільки на зниження ставки ФРС, скільки на зниження інфляції та довгострокових дохідностей.

Якщо нафта стабілізується, базова інфляція залишиться близькою до 2%, а попит на американський борг залишиться достатнім, 5%+ за довгими Treasuries може виявитися привабливою точкою.

Якщо ж енергетичний шок затягнеться, а ринок продовжить вимагати премію за американський борг, TLT може залишатися під тиском незалежно від дій ФРС.

Саме тому найближчими місяцями варто стежити не лише за рішеннями ФРС. Важливими індикаторами також залишатимуться Brent, базова інфляція, результати аукціонів Treasuries та поведінка 30-річної дохідності.

Що варто врахувати інвестору

Перед відкриттям позиції в TLT варто відповісти на кілька запитань:

Чи потрібен регулярний доларовий дохід, чи розрахунок здійснюється саме на зростання ціни фонду?

Чи прийнятне падіння позиції на 15−20% у несприятливому сценарії?

Чи відповідає горизонт інвестування довгій дюрації TLT?

Чи потрібен вам саме ETF?

Для інвестора, який хоче просто зафіксувати дохідність до конкретної дати, окрема казначейська облігація може мати зовсім іншу логіку. TLT не дає тієї самої визначеності, оскільки не має фіксованої дати погашення.