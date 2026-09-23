Columbia заплатить туристам 135 фунтів за фото ніг після походу

Американський виробник одягу та взуття для активного відпочинку Columbia Sportswear запустив незвичайну рекламну кампанію : компанія пропонує туристам надсилати фотографії своїх ніг після походів та обіцяє обраним учасникам компенсувати вартість нової пари хайкінгового взуття.

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Що відомо про компанію

Кампанія отримала назву F££T FUND і приурочена до просування нової лінійки туристичного взуття Columbia Peakfreak. Її розробило рекламне агентство adam&eveTBWA.

Скільки сплачує Columbia

Учасникам пропонують зробити фотографію босих ніг під час походу на природу та надіслати її Columbia через соціальні мережі.

Компанія вибере частину надісланих фотографій, автори яких отримають по £135. За задумом організаторів, цих грошей має вистачити купівля нової пари Peakfreak.

У деяких публікаціях розмір винагороди вказується як $180. Проте в умовах британської кампанії фігурує саме сума £135.

Головна вимога — фотографія має бути зроблена під час справжнього походу. Таким чином, Columbia пропонує показати не гарні рекламні кадри, а те, як насправді виглядають ноги після тривалої ходьби.

Найкращі знімки також можуть потрапити до створеної брендом віртуальної Hall of Feet — «Галереї ніг».

Навіщо Columbia

Кампанія побудована навколо ідеї про те, що після тривалих походів люди зазвичай публікують фотографії гір, озер та інших пейзажів, тоді як ноги, завдяки яким мандрівник туди дістався, залишаються за кадром.

Columbia вирішила перетворити це спостереження на рекламну механіку і одночасно пов'язати її з просуванням нового взуття.

Компанія поширюється через соціальні мережі, включаючи Instagram, TikTok та Snapchat.

F££T FUND продовжує обрану Columbia рекламну стратегію, в якій бренд робить ставку не на традиційну демонстрацію товару, а на гумор та реальні враження людей від активного відпочинку.