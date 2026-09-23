Як змінився курс долара та євро у середу, 23 вересня: оновлені дані

У середу, 23 вересня, середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 4 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,56−45,05 грн. Євро купують за 51,09 грн, а продають за 51,76 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,95, євро — 51,60−51,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,74−44,82 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,18−51,20 грн.

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