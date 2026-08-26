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26 серпня 2026, 19:10

Meta заплатить $18 млрд за шкоду підліткам від соцмереж

Meta домовилася про досягнення мирової угоди з генеральними прокурорами 48 штатів США та чотирьох територій на суму $18 млрд, повідомляє The Wall Street Journal.

Meta домовилася про досягнення мирової угоди з генеральними прокурорами 48 штатів США та чотирьох територій на суму $18 млрд, повідомляє The Wall Street Journal.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це означаєДомовленість покладе край великому федеральному розгляду про шкоду соціальних мереж для підлітків і може створити новий прецедент юридичної відповідальності технологічних компаній за дизайн їх платформ.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це означає

Домовленість покладе край великому федеральному розгляду про шкоду соціальних мереж для підлітків і може створити новий прецедент юридичної відповідальності технологічних компаній за дизайн їх платформ.

У рамках угоди Meta має змінити принципи роботи Facebook та Instagram. Для користувачів молодше 18 років буде встановлений ліміт використання програм у дві години на день.

Також з'являться нічний режим із блокуванням програм з півночі до 6 ранку та шкільний режим, що відключає пуш-повідомлення з 8 ранку до 15 години. Змінювати налаштування зможуть лише батьки.

При цьому Meta має виплатити лише 70% від заявленої суми, поки TikTok і YouTube, проти яких штати подавали схожі позови, не введуть для неповнолітніх денний ліміт в одну годину і не заплатять штатам суму, еквівалентну 30% від $18 млрд (близько $5,3 млрд).

Якщо ці дві платформи погодяться на умови, Meta виплатить 30%, що залишилися. Кошти перераховуватимуться штатам щорічними платежами протягом 10 років.

Нагадаємо

Як повідомляє Reuters, позов було подано 24 жовтня 2023 року коаліцією з 33 генеральних прокурорів штатів США.

Вони звинуватили Meta у тому, що компанія свідомо створювала Facebook та Instagram таким чином, щоб викликати залежність у дітей та підлітків, одночасно применшуючи ризики для їхнього здоров'я. Штати також заявили, що Meta незаконно збирала дані користувачів віком до 13 років, порушуючи федеральний закон про захист конфіденційності дітей.

Пізніше позов став частиною ширшого федерального процесу проти Meta, до якого приєдналися інші штати, а також чотири території (округ Колумбія, Пуерто-Ріко, Американське Самоа та Північні Маріанські острови). У нинішньому розгляді ключовими позивачами виступили Каліфорнія, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі.

Цього року компанія вже програла дві великі справи — у Нью-Мексико та Лос-Анджелесі. В одному з них Meta зобов'язали виплатити $375 млн. штрафу і створити фонд на $567 млн. для усунення наслідків шкоди, завданої підліткам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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