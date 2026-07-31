План на трильйони євро: як Європа рятуватиме свою промисловість

Європа в цьому десятилітті пережила низку енергетичних потрясінь, внаслідок яких ціни на електроенергію виявилися одними з найвищих у світі. Тепер ЄС сподівається відновити свою конкурентоспроможність, зробивши багатотрильйонну ставку на власну електроенергетику та відновлювані джерела енергії, яка може визначити його промислове майбутнє, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

Протягом минулого століття Європа пережила низку енергетичних перетворень. Після того як до 1960-х років економіка регіону переважно працювала на вугіллі, вона перейшла на нафтову енергетику, а в 1980-х роках — на атомну та газову, які й сьогодні залишаються центральними елементами енергетичного балансу континенту, незважаючи на те, що з початку 2010-х років країна прагне перейти на відновлювані джерела енергії.

Європа знову опинилася на роздоріжжі. Після 2022 року ціни на енергоносії в регіоні різко зросли, внаслідок чого, за даними Міжнародного енергетичного агентства, ціни на електроенергію в регіоні приблизно на 50 % вищі, ніж у Китаї, і вдвічі вищі, ніж у Сполучених Штатах.

Водночас європейська промисловість, яка раніше мала конкурентну перевагу завдяки високоефективним виробничим процесам, значною мірою витіснена Китаєм, який останніми роками досяг швидких успіхів у високотехнологічному виробництві.

Зниження витрат на енергоносії має вирішальне значення для виживання європейської промисловості. Залишається незрозумілим, чи вдасться досягти цього достатньо швидко, проте історія континенту показує, що найглибші енергетичні кризи можуть стати каталізаторами масштабних економічних перетворень.

План на 50 років

«У Франції немає нафти, але є ідеї» — це відомий слоган, створений у рамках кампанії з заохочення економії палива після енергетичної кризи 1973 року, спричиненої арабським нафтовим ембарго.

Франція відреагувала на цю кризу планом Мессмера — масштабною програмою будівництва атомних електростанцій, яка трансформувала енергетичну систему країни. До кінця 1980-х років залежність країни від імпорту вугілля різко знизилася, а вартість енергії впала до рівня 1960-х років.

Через сорок років французькі реактори, як і раніше, лежать в основі європейського ринку електроенергії та є одним із найзначніших успіхів промислової політики континенту.

Нафтова криза 1973 року збіглася з появою Північного моря як основного джерела вуглеводнів для регіону. Розвиток морського буріння відкрив величезні запаси, які десятиліттями забезпечували Європу нафтою та газом, знизивши залежність від імпорту енергоносіїв і поклавши початок новій ері регіонального процвітання.

Однак після того, як видобуток нафти в Північному морі досяг піку наприкінці 1990-х років, енергетична модель, що лежала в основі європейського економічного зростання, дедалі більше спиралася на імпорт рясних і доступних за ціною викопних видів палива з Росії.

Війна між Росією та Україною призвела до різкого краху цієї моделі, змусивши Європу вступити у дорогу боротьбу за альтернативні джерела енергії. Ціни на газ у регіоні зросли в 10 разів, досягнувши рекордного рівня понад 260 євро за мегават-годину в серпні 2022 року.

Зрештою континент замінив довгострокові контракти на постачання нафти та газу трубопроводами на дорожчий імпорт скрапленого природного газу зі світових ринків. Основним джерелом стали Сполучені Штати, які в останні роки стали найбільшим у світі експортером СПГ.

Економічні наслідки виявилися глибокими. Енергоємні сектори економіки Європи, зокрема хімічна промисловість, виробництво добрив, алюмінію, сталі, цементу та паперу, різко втратили конкурентоспроможність. Це сприяло тривалому уповільненню промислового зростання, через що європейська економіка з 2023 року відстає від світової.

Потім відбулася війна з Іраном. Різка втрата приблизно 20 % світових поставок нафти та газу після закриття Ормузької протоки внаслідок американо-ізраїльських ударів 28 лютого стала ще одним нагадуванням про вразливість, яка виникає через залежність від імпортного палива.

Озираючись на минуле півстоліття, європейці неодноразово засвоювали один урок: енергетичну безпеку не можна передавати на аутсорсинг.

В останні роки економічне зростання в Європейському Союзі та Великій Британії відставало від показників інших великих промислово розвинених країн.

Безпека — і не лише кліматична

Це усвідомлення докорінно змінило логіку енергетичного переходу Європи.

Коли ЄС уперше у великих масштабах перейшов на відновлювані джерела енергії — спочатку за допомогою обов’язкових цільових показників у 2009 році, а потім у рамках «Зеленої угоди» 2019 року — головною метою було боротьба зі зміною клімату. Політики виходили з припущення, що неухильне розширення вітрової та сонячної енергетики у поєднанні з поступовим скороченням споживання викопного палива буде достатнім для декарбонізації економіки.

Багато хто також припускав, що російський газ залишатиметься в достатку й надійно постачатиметься протягом усього перехідного періоду. Це припущення виявилося катастрофічно хибним.

Сьогодні відновлювані джерела енергії — це вже не просто питання кліматичної політики. Вони лежать в основі національної безпеки та промислової політики.

Масштаби амбіцій Європи вражають. Блок прагне збільшити частку відновлюваних джерел енергії у споживанні енергії з приблизно 26 % сьогодні до щонайменше 42,5 % до 2030 року. Минулого місяця Європейська комісія представила плани щодо перетворення Європи на те, що вона називає першим у світі «електроконтинентом», подвоївши частку електроенергії в кінцевому споживанні енергії до 46% до 2040 року.

Ці плани амбітні, але не позбавлені сенсу. Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу підрахував, що якщо ЄС досягне своїх цілей щодо встановлення теплових насосів, сонячних та вітрових електростанцій, то лише ці три технології зможуть скоротити споживання газу приблизно на чверть до 2030 року.

Однак необхідні інвестиції викликають серйозне занепокоєння. За оцінками Брюсселя, перехідний період потребуватиме понад 660 млрд євро щорічно до 2040 року. Проте, якщо розглядати цю вартість у порівнянні з альтернативним варіантом, вона виглядає інакше.

По-перше, за оцінками Європейської комісії, її план електрифікації дозволить заощадити 260 мільярдів євро на рік до 2040 року на імпорті викопного палива. З 2022 року Європейський союз витрачає приблизно 450 млрд євро на рік на імпорт викопного палива.

Крім того, прихильники переходу на відновлювані джерела енергії стверджують, що це дозволить заощадити сотні мільярдів євро завдяки запобіганню негативному впливу зміни клімату на навколишнє середовище, такому як лісові пожежі та повені., відкриває нову вкладку.

Більше того, тоді як імпорт викопного палива призводить до відтоку коштів за кордон, інфраструктура відновлюваної енергетики створює внутрішню екосистему. Такі активи, як сонячні електростанції, електромережі, електромобілі, теплові насоси, акумуляторні батареї та мережі передачі електроенергії, забезпечують робочі місця для місцевої робочої сили та підтримують місцеві ланцюги постачання, створюючи можливості для трансформації.

Мета — дешева енергія

У зв’язку з енергоємною революцією у сфері штучного інтелекту прагнення до дешевої та доступної енергії набуло подвійного значення. Для збереження конкурентоспроможності промисловості в майбутньому знадобиться надійна інфраструктура штучного інтелекту.

Наразі Європа значно відстає від США та Китаю в цьому плані. За даними МЕА, на США припадає понад половину світових потужностей центрів обробки даних, порівняно з 30% у Китаю та лише 12% у Європи.

Подолати цей розрив буде практично неможливо, якщо ціни на енергоносії в Європі залишаться настільки неконкурентоспроможними.

Однак ціни на енергоносії в регіоні можуть різко впасти, якщо зростання потужностей відновлюваної енергетики перевищить зростання попиту до 2030 року, як очікується. За прогнозами Eurasia Group, за такого сценарію оптові ціни на електроенергію в Німеччині, промислово розвиненій країні континенту, можуть впасти приблизно до 60 євро за мегават-годину до кінця десятиліття порівняно із середнім показником у 90 євро у 2025 році. Це значно підвищить конкурентоспроможність європейської промисловості на світовому ринку.

Залишається незрозумілим, чи підтвердяться ці прогнози. Європа все ще може не досягти багатьох своїх цілей через затримки з видачею дозволів, політичний опір, бюджетні обмеження або жорстку глобальну конкуренцію.

Ключові ризики

Звісно, ставка Європи пов’язана з ризиками. Ланцюги постачання багатьох технологій чистої енергії — від сонячних панелей до акумуляторних елементів — як і раніше, значною мірою зосереджені в Китаї. Таким чином, Європа може створити нову залежність від економічного конкурента, навіть прагнучи позбутися своєї колишньої залежності від імпортного палива.

Цей парадокс не залишився непоміченим європейськими політиками. Брюссель нещодавно представив ініціативи та стимули для мобілізації державних коштів, прискорення процесу отримання дозволів і нарощування виробництва екологічно чистих технологій у ЄС, прагнучи до 2030 року покрити щонайменше 40 % щорічних потреб у їхньому впровадженні.

Але регіон також бореться з часом. Неухильне розширення орієнтованого на експорт виробництва високотехнологічної продукції в Китаї — від електромобілів до хімічної промисловості — загрожує різко скоротити потенційну частку європейського ринку в різних галузях ще до того, як проявиться позитивний ефект від енергетичних реформ.

Критики також стверджують, що перехід відбувається надто повільно. І в цьому є частка правди. На викопне паливо, як і раніше, припадає приблизно три п’ятих споживання енергії в Європі, а частка електроенергії в кінцевому попиті на енергію залишається незмінною вже понад десять років.

Однак дедалі важче заперечити той факт, що стара модель регіону вичерпала себе, і необхідні серйозні зміни.

Енергетичний перехід Європи часто зображується як дороговартісна жертва. Але для континенту, що прагне до переозброєння, цифровізації та реіндустріалізації, достаток, надійність і доступність електроенергії є незаперечною умовою.

Якщо Європі вдасться перетворити період глибокої енергетичної нестабільності на нове джерело економічної могутності, то потрясіння 2020-х років у результаті можуть запам’ятатися не як початок занепаду регіону, а як каталізатор його відродження.