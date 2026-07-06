Українські аграрії проти швидкого переходу на європейські норми захисту рослин

Українські аграрії застерігають, що механічне копіювання європейських норм у сфері засобів захисту рослин (ЗЗР) без врахування локальних реалій може стати для вітчизняного агросектору «шоковою терапією». Про це повідомляє сайт Delo.ua

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Євроінтеграція є неминучою, проте експерти наголошують, що швидка відмова від препаратів, до яких звикли українські фермери, загрожує падінням врожайності до 20%. Це означає втрату близько 14 млн тонн зерна щороку та збитки для економіки, що перевищують $4,3 млрд.

Чому клімат України вимагає особливого підходу

Головний аргумент представників «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) — кліматична різниця. Середні температури в Україні вищі, ніж у більшості країн ЄС, що провокує значно агресивніший тиск шкідників та хвороб. За словами агрохіміків, відмова від перевірених діючих речовин без доступних біологічних чи хімічних аналогів означає здачу полів на поталу шкідливим організмам.

Європейські виробники адаптувалися до цих правил протягом 20 років, маючи потужну державну підтримку. Український бізнес сьогодні опинився в набагато складніших умовах, а тому вимагає запровадження 10-річного перехідного періоду до 31 грудня 2035 року.

Це не спроба уникнути змін, а срозумний крок для збереження конкурентоспроможності на світовому ринку.

Наслідки регуляторного поспіху

Експерти прогнозують, що поспішна імплементація норм може призвести до критичних наслідків для галузі:

Зростання собівартості. Доступні альтернативи часто набагато дорожчі та менш ефективні.

Втрата врожайності. Поява «прогалин» у захисті рослин неминуче знижує якість та обсяги продукції.

Розвиток резистентності. Скорочення переліку дозволених класів препаратів змушує аграріїв використовувати одні й ті самі засоби, до яких шкідники швидко звикають.

Тінізація ринку. Штучний дефіцит ефективних засобів провокує сплеск нелегального обігу та поширення фальсифікату.

Удар по малих господарствах. Дрібні виробники мають менше фінансового ресурсу для швидкої адаптації до нових дороговартісних технологій.

Представники аграрної спільноти звертаються до урядовців із закликом змінити підхід: замість прискореної заборони впровадити поетапну гармонізацію.

Бізнес очікує на детальний аналіз економічного впливу кожного евроінтеграційного закону. Це дозволить українським аграріям вчасно отримати доступ до сучасних, безпечних та ефективних рішень, не втрачаючи при цьому продовольчої безпеки держави.

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