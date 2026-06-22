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22 червня 2026, 19:00

Тарифна війна триває: Китай відрізає США від рідкоземельних металів

Пекін відповів на розширення американського військового чорного списку власними торговими обмеженнями. 22 червня Китай ввів санкції проти 56 американських компаній, від виробників дронів до оборонних підрядників. Найболючишій удар по американським компаніям із видобутку рідкоземів, які США підтримують державними коштами. Про це повідомв сайт The Next Web

Пекін відповів на розширення американського військового чорного списку власними торговими обмеженнями. 22 червня Китай ввів санкції проти 56 американських компаній, від виробників дронів до оборонних підрядників.

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Два списки — два типи удару

Міністерство торгівлі Китаю внесло 10 компаній до списку експортного контролю. Їм більше не можна постачати товари подвійного призначення ні напряму з Китаю, ні через треті країни. Все поточні постачання мають бути негайно зупинені.

Серед них:

  • виробники дронів Red Cat Holdings і Teal Drones
  • радарна компанія IMSAR
  • виробник супутників для NASA Ball Aerospace,
  • виробник військових вантажівок і броньованих машин Oshkosh Defense
  • виробник систем зв'язку, розвідки та спостереження L3Harris Maritime Services.

Міністерство фінансів паралельно заборонило китайським держструктурам та приватному бізнесу закуповувати продукцію ще 46 американських компаній. У списку — Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Defense, Anduril та інші флагмани американського ВПК.

При цьому китайські дочірні підприємства цих компаній під обмеження не потрапляють. І це зрозуміло, адже вони знаходяться під 100-відсотковим контролем Пекіну.

Читайте також: Що стоїть за розпродажем Китаєм трежеріс США і як це впливає на долар

Чому рідкоземельні метали — найгостріший сигнал

Два імені в списку вирізняються на фоні решти: MP Materials та USA Rare Earth. Обидві компанії отримали державне фінансування від Вашингтона саме для того, щоб зменшити залежність США від китайської сировини. Китай обробляє близько 90% світових рідкоземельних металів. Без них неможливе виробництво чипів, електромобілів, вітротурбін, винищувачів і ракет.

MP Materials управляє єдиною великою рідкоземельною шахтою в США, американський уряд торік став її найбільшим акціонером. Тепер обидві компанії — офіційні цілі Пекіна.

Це болючий і демонстративний удар саме по тому проєкту, який Вашингтон вважає національним стратегічним пріоритетом.

Ескалація без кінця

Це черговий раунд торговельної війни, яка тягнеться роками. США обмежують доступ Китаю до передових чіпів і обладнання для їх виробництва. Китай відповідає обмеженнями на стратегічні матеріали: вже введено санкції на експорт галію, германію та сурми, критичних для виробництва мікросхем і зброї.

Для великих оборонних підрядників заборона китайських держзакупівель — не більше ніж символічний укол: вони майже нічого не продають у Китай. Але експортний контроль на сировину б'є болючіше. Карта рідкоземельних металів досі в руках Пекіна — і він нею користується.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я Саня
Я Саня
22 червня 2026, 19:58
#
При трампі можна америці какати на голову, а він за це ще і заплатить
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