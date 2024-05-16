Danone виведе російську «дочку» з бенефіціарів Кременчуцького молокозаводу

Кабінет міністрів погодив угоду, за якою міжнародна група компаній Danone виведе російську «дочку» зі складу бенефіціарів Кременчуцького молокозаводу. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 14 травня.

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Зазначається, що йдеться про 1 304 125 000 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу «Кременчуцького заводу».

На кінець першого кварталу 2024 року основним акціонером ПрАТ «Галактон» було АТ «Данон росія» (рф) — 94,6%, у той час як решта 5,4% належала ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод».

Згідно з розпорядженням, уряд погодив відчуження права участі «Галактон» на користь іншого члена групи Danone — ТОВ «Данон Дніпро».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Danone планує продати свій російський бізнес члену встановленого Кремлем керівництва, пов’язаного з племінником лідера Чечні Рамзана Кадирова, через сім місяців після того, як Путін наказав конфіскувати локальні підприємства французької компанії.