Ормузька протока заблокована, але чому ціна нафти нижча $100 за барель

Світова ціна на нафту марки Brent цього місяця зросла, але залишилася нижчою за $100 доларів за барель, незважаючи на чергову ескалацію конфлікту між США та Іраном. Як експерти пояснюють цю тенденцію, розповідає Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

За даними Argus, постачання сирої нафти від виробників із Близького Сходу зараз становлять близько 11 мільйонів барелів на добу порівняно з 18 мільйонами до початку війни з Іраном сім місяців тому. Однак деякі фактори все ж утримують її ціни відносно стабільними.

Через Ормузьку протоку вдалося пропустити значні обсяги

За словами головного економіста Rystad Energy Клаудіо Галімберті, за тиждень до відновлення бойових дій 30 серпня через Ормузьку протоку проходило приблизно від 8 до 9 мільйонів барелів нафти на добу, що вдвічі перевищувало обсяг попереднього тижня.

Хоча обсяги постачань відтоді впали нижче 2 мільйонів барелів на добу, середньодобова ковзна середня як і раніше становить близько 4−5 мільйонів барелів, що, за словами Галімберті, робить ціну на нафту марки Brent у районі 95 доларів за барель «справедливою». За оцінками експертів галузі, щоденний експорт становить від 6 до 8 мільйонів барелів.

Згідно з даними компанії Kpler, опублікованими в понеділок, з 2 вересня з протоки не виходило жодного великого танкера для перевезення сирої нафти.

Під час проміжної мирної угоди між США та Іраном у липні експорт нафти з Ормузької протоки досяг довоєнного рівня в 16 мільйонів барелів на добу.

Експортери з країн Перської затоки використовують альтернативні маршрути

Виробники з країн Перської затоки знайшли альтернативні маршрути і, як очікується, продовжать відправляти вантажі для перевантаження з судна на судно за межами Ормузької протоки, що частково компенсує дефіцит, який виник раніше.

У серпні Saudi Aramco відновила відвантаження зі свого порту Рас-Танура в Перській затоці, хоча її експорт із Янбу в Червоному морі як і раніше перебуває під тиском через військово-морську блокаду з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів. Згідно з попередніми даними Kpler, експорт із Янбу в серпні досяг шестимісячного мінімуму в 1,429 млн барелів на добу порівняно із середнім показником у 3,9 млн барелів на добу за попередні три місяці.

Експорт з альтернативного порту Сіді-Керір в Єгипті в серпні досяг 2,139 млн барелів на добу, що більш ніж вдвічі перевищує обсяги червня. Експорт з Іраку, другого за величиною виробника в ОПЕК, у серпні відновився і склав близько 2,34 млн барелів на добу.

Згідно з даними Kpler, обсяги постачань з Об'єднаних Арабських Еміратів у серпні та липні коливалися в районі 2,9 млн барелів на добу після досягнення рекордного рівня в червні. Експорт кувейтської нафти в липні та серпні відновився і склав близько 1 мільйона барелів на добу. Однак через блокаду з боку США експорт іранської нафти різко скоротився.

Інші виробники активізуються

За словами Джаранда Рістада, засновника Rystad Energy, країни-виробники, що не входять до ОПЕК, у тому числі США, Канада та Гаяна, планують збільшити видобуток цього року на 1,4 мільйона барелів на добу, частково компенсуючи дефіцит.

Тим часом експорт російської нафти в липні та серпні залишався стабільним на рівні близько 5,5 млн барелів на добу, що нижче пікового значення в 6,4 млн барелів на добу в червні, але все ще на 23% вище, ніж у лютому, оскільки переробка на російських НПЗ скоротилася через пошкодження російських підприємств унаслідок українських атак, як показали дані Kpler.

Однак Росія знизила свій прогноз видобутку нафти на 2026 рік до 17-річного мінімуму, що може призвести до скорочення експорту.

Скорочення попиту має значні наслідки

За даними Rystad, у третьому кварталі зниження попиту на нафтохімічну продукцію та транспортне паливо залишається значним і становить 3,5 млн барелів на добу порівняно з 4,5 млн барелів на добу у другому кварталі, причому більше половини цього зниження припадає на Китай через зростання електрифікації транспорту та розвиток хімічної промисловості, що використовує вугілля.

Найбільший імпортер, Китай, прозваний «новою ОПЕК за попитом» за свій вплив на ринку, різко скоротив морські постачання нафти до 7 мільйонів барелів на добу в липні та серпні порівняно з понад 11 мільйонами барелів на добу у лютому.

Величезні запаси Пекіна, оцінювані компанією Kpler у 1,17 мільярда барелів, також уселили впевненість у ринки.

Фізичні ринки розповідають зовсім іншу історію

Згідно з даними Reuters, спотові премії повернулися до рівня квітня: ціни на нафту з Дубая та Оману зросли на 19−20 доларів за барель порівняно з котируваннями з Дубая на вантажі, що відвантажуються в листопаді. Ф'ючерси на нафту з Оману в понеділок торгувалися на рівні 104,54 долара за барель, а фізична нафта з Дубая — на рівні 105,10 долара за барель.

«Наразі це говорить нам про те, що у фізичному плані ситуація неймовірно напружена», — сказав Девід Файф, головний економіст Argus. «У нас уже ціни значно перевищують 100 доларів за барель, і що ще важливіше, на ринку дизельного пального спостерігається гостра нестача пального».

Очікується, що недавня ескалація конфлікту між США та Іраном призведе до скорочення експорту з країн Перської затоки, тоді як попит зросте, оскільки нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального, ціна на яке в США досягла рекордно високого рівня.

Аналітики підвищують прогнози

Кілька банків підвищили свої прогнози цін на нафту марки Brent, зокрема Morgan Stanley, який очікує, що в четвертому кварталі середня ціна становитиме 100 доларів за барель.

Goldman Sachs підвищив свої прогнози цін на нафту марок Brent і West Texas Intermediate на 5 доларів за барель на грудень 2026 і 2027 років, посилаючись на очікування збереження перебоїв у судноплавстві на Близькому Сході наступного року. Тепер прогнозовані ціни на Brent становлять 85 доларів за барель, а на WTI — 80 доларів на грудень 2026 року, а на 2027 рік — 80 і 75 доларів за барель відповідно.