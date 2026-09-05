Leonardo випробує в Україні нову систему ППО Michelangelo до кінця року

Італійська державна оборонна компанія Leonardo планує провести перші випробування своєї нової багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони Michelangelo Dome в Україні до кінця 2026 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Підтверджую заявлений графік: наприкінці року ми проведемо етап випробувань безпосередньо на території України», — заявив генеральний директор Leonardo Лоренцо Маріані, повідомляє Bloomberg. За його словами, першою випробовуватимуть складову системи, призначену для захисту від атак безпілотників.

Навіщо Leonardo створила структуру в Україні

Паралельно Leonardo створила в Києві дочірню компанію Leonardo Ukraine, яка повністю належить італійській групі. Її заявлений напрям — дослідження та розробки у сфері оптичних і навігаційних систем.

Компанія також розглядає співпрацю з українськими виробниками озброєнь, насамперед у сфері безпілотників. Причина — практичний досвід, отриманий українською оборонною промисловістю під час війни.

Leonardo розглядає різні формати такої роботи — від партнерств до інвестицій і потенційних придбань українських технологічних компаній.

Що являє собою Michelangelo Dome

Michelangelo — це не окрема зенітна установка, а інтегрована багатодоменна система, яка має об'єднувати сенсори, засоби виявлення та різні компоненти протиповітряної і протиракетної оборони.

Україна стане майданчиком для випробування її окремих компонентів у реальних умовах. Першим етапом має стати захист від безпілотників. Раніше Leonardo повідомляла, що система також розрахована на протидію ширшому спектру повітряних і балістичних загроз.

Читайте також: Норвегія виділяє близько $700 млн на системи ППО для України

Leonardo вже працює з Україною

Нинішній вихід компанії в український оборонний сектор не є її першою співпрацею з країною.

У липні 2025 року Leonardo, ENAV та державне підприємство «Украерорух» підписали меморандум про відновлення української системи управління повітряним рухом. У межах першого етапу Leonardo та ENAV передали Україні п’ять маршрутних первинних радарів.

Тепер компанія переходить до значно ширшої взаємодії — від випробування власної системи ППО до пошуку українських технологій, які можуть бути інтегровані в європейські оборонні проєкти.