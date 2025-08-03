Команда застосунку «Дія» закликала користувачів оновитись

Команда застосунку «Дія» провела технічні роботи в ніч з 2 на 3 серпня, під час яких було модернізовано сертифікати безпеки SSL. Користувачам радять оновити застосунок до останньої версії для забезпечення кращого захисту даних. Про це у неділю, 3 серпня, повідомила пресслужба «Дії».