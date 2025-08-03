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3 серпня 2025, 13:18

Команда застосунку «Дія» закликала користувачів оновитись

Команда застосунку «Дія» провела технічні роботи в ніч з 2 на 3 серпня, під час яких було модернізовано сертифікати безпеки SSL. Користувачам радять оновити застосунок до останньої версії для забезпечення кращого захисту даних. Про це у неділю, 3 серпня, повідомила пресслужба «Дії».

Команда застосунку «Дія» провела технічні роботи в ніч з 2 на 3 серпня, під час яких було модернізовано сертифікати безпеки SSL.

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Сертифікати безпеки SSL — це технологія, яка забезпечує захист з'єднання між пристроєм користувача та серверами застосунку.

Модернізація цих сертифікатів підвищує рівень захисту даних, що передаються. Для того, щоб скористатися перевагами покращеного захисту, користувачам необхідно перейти на актуальну версію «Дії», оновивши застосунок в App Store або Google Play.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
3 серпня 2025, 14:32
#
Сертифікати безпеки SSL — це технологія, яка забезпечує захист з'єднання між пристроєм користувача та серверами застосунку.

Сертифікати не можуть бути причиною того що застосунок не працює.

По перше ввімкнення авіа-режиму дозволяє запустити застосунок і користуватись обмеженим функціоналом, наприклад предʼявляти документи.

По друге якщо на сервері сертифікат оновлений це не вимагає оновлення застосунка бо застосунок не зберігає сертифікат у себе, а запитує його у сервера. Тож проблема не в сертифікаті.
+
0
Три літри
Три літри
3 серпня 2025, 14:34
#
Модернізація цих сертифікатів підвищує рівень захисту даних, що передаються. Для того, щоб скористатися перевагами покращеного захисту, користувачам необхідно перейти на актуальну версію «Дії», оновивши застосунок в App Store або Google Play.

Чому оновлення сертифікатів не було зроблено заздалегідь так як це роблять міліони сайті кожного року?
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