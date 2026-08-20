TikTok може дозволити переказувати гроші в особистих повідомленнях

TikTok працює над функцією, яка потенційно дозволить користувачам надсилати гроші одне одному безпосередньо через приватні повідомлення. Про це повідомляє Bloomberg . Ознаки нової можливості виявили у прихованому коді актуальної версії застосунку для iPhone у США.

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Водночас наразі йдеться лише про розробку: компанія поки що не підтвердила тестування та не назвала можливі строки релізу.

Що готує TikTok

Згідно з аналізом коду, користувач зможе ініціювати грошовий переказ безпосередньо в особистому чаті. Одержувач, своєю чергою, зможе прийняти кошти натисканням відповідної кнопки. Для транзакції передбачений певний строк, протягом якого її потрібно підтвердити.

Відправник також отримуватиме сповіщення про статус платежу через push-повідомлення або у вхідних повідомленнях застосунку. Крім самої суми, до переказу можна буде додати короткий текст. Такий формат нагадує механіку платежів у сервісі Venmo, де користувачі можуть супроводжувати транзакцію повідомленням.

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Імовірно, нова функція буде пов’язана з TikTok Pay. Ця платіжна інфраструктура вже використовується в окремих країнах Південно-Східної Азії для покупок через TikTok Shop. Водночас немає підтвердження, що саме цей сервіс буде використовуватися для переказів між користувачами у США.

TikTok окремо повідомив Bloomberg, що функція зараз не тестується. Це означає, що виявлений код не є підтвердженням майбутнього запуску: компанія може продовжити розробку або взагалі змінити концепцію.

Для TikTok запуск таких переказів міг би розширити використання застосунку далеко за межі коротких відео та покупок. Вбудовані платежі дозволили б проводити фінансові операції без переходу до окремого сервісу, але для масштабного запуску компанії доведеться враховувати вимоги фінансового регулювання, безпеки та боротьби з шахрайством у різних країнах.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, TikTok представив нову функцію TikTok Go, яка дозволяє бронювати туристичні послуги безпосередньо в застосунку. Користувачі можуть оформлювати бронювання готелів, екскурсій, атракцій та інших активностей, які згадуються у відео або публікаціях.

Функція працює у партнерстві з великими туристичними сервісами, серед яких Booking, Expedia, Trip, Viator та інші.