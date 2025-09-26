Трамп підписав указ про продаж TikTok консорціуму американських інвесторів

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який дозволяє продаж американської частини TikTok групі інвесторів зі США та інших країн. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, нову компанію оцінили приблизно у $14 млрд — значно нижче за оцінки аналітиків. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що за даними аналітика Wedbush Securities Дена Айвза, станом на квітень 2025 року TikTok оцінювався в $30−40 млрд без урахування алгоритму китайської компанії.

Виконання закону, який зобов’язує китайську компанію ByteDance продати TikTok або зупинити роботу популярного застосунку в США, відкладено до 20 січня 2025 року.

Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився з планом. Алгоритм рекомендацій TikTok, ключовий актив компанії, буде передано під контроль нової американської структури та її партнерів із кібербезпеки.

Спільне підприємство

Угода передбачає створення спільного підприємства, де Oracle, Silver Lake та інші інвестори отримають близько 50% акцій, а ByteDance залишить собі менше 20%. До ради директорів увійдуть семеро членів, із яких шість — американці.

Група існуючих акціонерів ByteDance володітиме приблизно 30% акцій, повідомило одне з джерел. Серед поточних інвесторів ByteDance — Susquehanna International Group, General Atlantic і KKR.

З огляду на великий інтерес інвесторів до TikTok, 50% акцій все ще можуть змінитися, зазначило джерело.

Раніше CNBC з посиланням на джерела повідомляло, що MGX з Абу-Дабі, Oracle і Silver Lake готові стати основними інвесторами TikTok U.S. із сукупною часткою власності 45%.

Трамп підкреслив, що тепер TikTok у США буде «повністю американським», а серед ключових інвесторів назвав засновника Dell Майкла Делла та медіамагната Руперта Мердока.

Втім, залишається чимало відкритих питань, зокрема щодо контролю за алгоритмом та ролі ByteDance у новій структурі.