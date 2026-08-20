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20 серпня 2026, 8:55

Укравтопром назвав найпопулярніші нові авто серед українців та бізнесу

У липні український автопарк поповнили 5754 нові легкові автомобілі. Із цієї кількості 59% авто придбали приватні клієнти, а 41% — юридичні особи, повідомляє «Укравтопром».

У липні український автопарк поповнили 5754 нові легкові автомобілі.

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Порівняно з липнем 2025 року продажі нових легковиків у приватному сегменті зменшилися на 19%. Водночас корпоративний сегмент показав зростання на 6%.

Це свідчить про різну динаміку попиту: фізичні особи стали обережніше купувати нові авто, тоді як бізнес, навпаки, наростив закупівлі.

Що обирали приватні покупці

Найпопулярнішою моделлю серед приватних покупців у липні стала Toyota RAV-4. Українці придбали 278 таких авто.

До п’ятірки лідерів приватного сегмента увійшли:

  1. Toyota RAV-4 — 278 авто;
  2. Hyundai Tucson — 199 авто;
  3. Skoda Kodiaq — 150 авто;
  4. Mazda CX-5 — 140 авто;
  5. Volkswagen Touareg — 128 авто.

Рейтинг показує, що приватні покупці й надалі віддають перевагу кросоверам та SUV. Усі п’ять найпопулярніших моделей у цьому сегменті належать саме до цього класу.

Які авто купував бізнес

У корпоративному сегменті лідером став Renault Duster. У липні юридичні особи придбали 218 таких автомобілів.

Найбільшим попитом серед бізнесу користувалися:

  1. Renault Duster — 218 авто;
  2. Skoda Octavia — 156 авто;
  3. Skoda Kodiaq — 109 авто;
  4. Toyota Yaris Cross — 104 авто;
  5. Volkswagen Touareg — 84 авто.

Корпоративні покупці частіше обирали практичні моделі для щоденної експлуатації, службових поїздок і оновлення автопарків. У цьому сегменті, крім кросоверів, помітну позицію зберігає Skoda Octavia — традиційно популярна модель для бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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