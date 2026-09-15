Waymo виходить на ринок Японії: у Токіо запустять до 100 безпілотних таксі

Компанія Waymo, що належить Alphabet, планує запустити в Токіо повністю автономний сервіс роботаксі у 2027 році, повідомляє Investing.com. Партнерами проєкту стали японський оператор таксі Nihon Kotsu та мобільна платформа GO.

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Пасажири зможуть замовляти звичайні та безпілотні автомобілі через застосунок GO, а також через платформу Waymo. Водночас запуск залежить від отримання необхідних дозволів і завершення перевірок безпеки.

Waymo та японські партнери тестують автономні автомобілі на вулицях Токіо з 2025 року. На першому етапі сервіс працюватиме з невеликим автопарком, який планують розширити приблизно до 100 машин у ключових районах міста.

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Розширення міжнародної експансії



Наразі Waymo здійснює понад 500 тисяч автономних поїздок на тиждень, а її технологія вже працює у 15 містах. Вихід до Токіо стане наступним етапом міжнародної експансії компанії.

Японія, своєю чергою, активно розвиває автономний транспорт через старіння населення та очікуваний дефіцит водіїв.