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2 вересня 2026, 15:25

Tesla готує запуск Cybercab: роботаксі вже виходять на дороги

Компанія Tesla переходить від демонстрації безпілотного Cybercab до його практичного впровадження. У четвер компанія планує провести в Остіні, штат Техас, спеціальний захід, присвячений роботаксі. При цьому випробування автономних автомобілів уже тривають на дорогах загального користування.

Компанія Tesla переходить від демонстрації безпілотного Cybercab до його практичного впровадження.

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Компанія почала виробництво перших Cybercab ще у квітні. За даними, які наводить Reuters, Tesla готується спочатку використовувати нові автомобілі для перевезення співробітників, а згодом підключити їх до сервісу роботаксі в Остіні.

Автомобіль без керма та педалей

Cybercab розроблений Tesla спеціально для автономних поїздок. Це двомісний електромобіль із дверима типу «крила метелика», у якому немає керма та педалей.

Автомобіль використовує технологію автономного водіння Full Self-Driving (FSD), яку Tesla застосовує в інших своїх моделях, зокрема Model Y.

Ілон Маск раніше заявляв, що в перспективі Tesla хоче продавати Cybercab приблизно за $30 тис. Низька собівартість самого автомобіля разом із відсутністю водія має стати основою економічної моделі роботаксі.

Tesla вже розширює парк роботаксі

Компанія поступово збільшує кількість автономних автомобілів на дорогах. За даними Robotaxi Tracker, у районі Остіна, Далласа та Х'юстона може працювати близько 200 Tesla без систем контролю безпеки. Це приблизно у сім разів більше, ніж оцінюваний парк трьома тижнями раніше.

Tesla також розширила зону роботи роботаксі в Остіні приблизно на 9% — до 264 квадратних миль.

За заявою компанії, її роботаксі вже подолали понад 380 тис. миль без нагляду водія без серйозних інцидентів.

Водночас Tesla поки не повідомила, чи отримала всі необхідні дозволи для повноцінної комерційної експлуатації Cybercab і чи відповідає автомобіль усім федеральним вимогам безпеки.

Головний ризик — безпека та регулювання

Саме питання безпеки залишається одним із головних бар'єрів для масштабування роботаксі.

Попередня версія FSD Tesla, яка потребує постійного контролю людини, вже ставала предметом федеральних розслідувань і судових позовів через аварії та порушення правил дорожнього руху.

Tesla стверджує, що її FSD уже зараз у 10 разів безпечніша за керування автомобілем людиною. Однак для повністю безпілотної комерційної експлуатації компанії необхідно переконати не лише пасажирів, а й регуляторів.

Роботаксі можуть радикально змінити ринок

Потенціал технології значно ширший за запуск окремої моделі Tesla. За оцінкою ARK, поширення автономних автомобілів може збільшити американський ринок таксі у 30−60 разів.

Логіка проста: якщо з поїздки прибрати витрати на водія, вартість послуги можна суттєво знизити. Одночасно дешевші поїздки можуть збільшити кількість людей, які регулярно користуватимуться таксі.

Проте Tesla не обов'язково стане єдиним переможцем цього ринку. Автономні автомобілі розробляють Waymo, Baidu, Amazon, WeRide, Pony AI та інші компанії.

Аналітик Гері Блек вважає, що в перспективі 8−10 конкурентів можуть запропонувати безпілотні автомобілі за близькою до Tesla ціною. У такому випадку ключовою перевагою може стати не виробництво самого автомобіля, а платформа для замовлення поїздок.

Саме тут сильні позиції має Uber. Компанія може підключати роботаксі різних виробників до власної платформи, фактично поєднуючи виробників автономних автомобілів із мільйонами пасажирів.

Чому запуск Cybercab важливий

Нинішній етап для Tesla важливий тим, що компанія намагається довести життєздатність моделі, яку Ілон Маск називає одним із ключових напрямів майбутнього бізнесу Tesla.

Якщо Cybercab зможе безпечно працювати без водія та забезпечувати поїздки за значно нижчою ціною, роботаксі можуть стати масовою послугою, а не лише технологічною демонстрацією.

Однак для цього Tesla доведеться одночасно вирішити три завдання: довести безпеку автономного керування, отримати необхідні дозволи та створити достатньо великий парк автомобілів.

Саме тому майбутній захід у Остіні має значення не стільки як презентація нового автомобіля, скільки як демонстрація того, наскільки далеко Tesla просунулася у переході від експериментів із безпілотним керуванням до повноцінного сервісу роботаксі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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