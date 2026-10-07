Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після атаки РФ — заява компанії

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Це вже третя ракетна атака на комбінат за останні пів року. Через вибухи на території підприємства спалахнули пожежі, які рятувальники досі намагаються загасити.

Серйозних пошкоджень зазнали виробничі та складські приміщення, обладнання й інженерні комунікації.

«Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав», — йдеться у повідомленні.

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Київський картонно-паперовий комбінат виробляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення. Зокрема, підприємство випускає туалетний папір під брендами «Обухів 65», «Обухівська», «Диво», «Диво Premio» та «Диво Бізнес», а також паперові рушники, серветки й папір-основу.