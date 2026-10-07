Дохідність 10-річних облігацій США сягнула максимуму з 2002 року

Американські акції пішли вниз після недавніх рекордів, а дохідність 10-річних держоблігацій США сягнула 5,34% — максимуму з 2002 року. Про це пише Yahoo! Finance.

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Дохідність 10-річних казначейських облігацій США, які слугують орієнтиром для іпотечних та інших кредитних ставок, піднялася до 5,34%. Востаннє такий рівень був у 2002 році.

Дохідність 2-річних Treasuries також зросла — до 4,82%. На цьому тлі американські акції пішли вниз після нещодавніх історичних максимумів. При цьому останніми тижнями зростання фондового ринку стало менш широким.

Технологічний сектор також опинився під тиском. Акції Nvidia та AMD, які напередодні досягали історичних максимумів, почали знижуватися.

Водночас ф'ючерси на нафту Brent знову піднялися вище $100 за барель.

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Акції SpaceX втратили понад 1%. За даними Bloomberg, компанія Ілона Маска намагається залучити $40 млрд боргу, щоб профінансувати купівлю чипів Nvidia.

Знизився і біткоїн — більш ніж на 3%, до близько $83 000 за монету. Серед акцій, якими вранці найбільше цікавилися читачі Yahoo Finance, також були Marvell, Webull і Constellation Brands.