Головні перешкоди для відкриття бізнесу у 2026 році: що показало опитування

Що найбільше стримує українців від відкриття власної справи у 2026 році? У новому опитуванні Rakuten Viber найчастіше відповідали про гроші.

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Для 38% опитаних головною проблемою на старті бізнесу є гроші. Саме стільки респондентів назвали перешкодою нестачу стартового капіталу. Ще 20% говорять про нестачу сил і часу, а 13% про брак кадрів та надійної команди.

Ще 9% назвали бар'єром ризики, пов’язані з відключеннями, обстрілами та логістикою. Для 8% проблемою стала висока конкуренція та складність залучення клієнтів.

Документальне оформлення, податки та звітність опинилися наприкінці списку. Кожен із цих варіантів обрали по 6% опитаних.

Водночас власний бізнес уже мають 35% учасників опитування. Ще 15% планують відкрити власну справу, але поки не наважилися.

Ще 13% респондентів мають «бізнес для себе» — хобі або підробіток без офіційної реєстрації. У 10% власна справа була раніше, але вони її закрили. Для 27% опитаних підприємництво взагалі не становить інтересу.