Після закриття міжбанку у середу, 7 жовтня, курс долара додав 3 копійки у купівлі не змінився у продажу. Євро не змінілося у купівлі и продажу.
7 жовтня 2026, 17:45
Курс валют 7 жовтня: як закрився міжбанківський ринок
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Валютний ринок
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Відкриття 7 жовтня
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Закриття 7 жовтня
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Зміни
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44,80/44,86
|
44,83/44,86
|
3/0
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50,14/50,16
|
50,14/51,16
|
0/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,63−45,14 грн. Євро купують за 50,16 грн, а продають за 50,84 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,03−45,10, євро — 50,65−50,94 грн.
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Джерело: Мінфін
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