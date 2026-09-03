Дефіцит газу в Європі може знову підняти ціни на енергію

Європа входить в опалювальний сезон із недостатніми запасами природного газу. Це створює ризик нового стрибка цін: країнам доведеться активніше закуповувати СПГ на світовому ринку саме в період, коли за поставки конкурує Азія.

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За даними Bloomberg, щоб довести запаси хоча б до 75%, європейським країнам необхідно додатково закупити понад 100 ТВт·год газу. Вартість такого обсягу оцінюється приблизно у €7 млрд.

Чому Європі може забракнути газу

Після енергетичної кризи 2022 року країни ЄС домовилися заздалегідь заповнювати сховища перед зимою. Однак цього літа темпи закачування були нижчими, зокрема через високі ціни та перебої на світовому ринку СПГ.

Додатковим ризиком залишається війна США та Ірану. Через перебої в районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок СПГ, європейські покупці можуть зіткнутися з жорсткішою конкуренцією за альтернативні вантажі.

Найбільш вразливими є країни з недостатніми запасами. Наприклад, наприкінці серпня німецькі сховища були заповнені лише приблизно на 51,6%. Берлін уже прискорив закачування, але досягнення зимової цілі залишається складним завданням.

Газ може подорожчати, а разом із ним — електроенергія

Безпосередньо фізичного дефіциту газу Європа, найімовірніше, зможе уникнути. Проблема в іншому: за нестачі запасів доведеться купувати паливо дорожче.

Під час холодної зими попит різко зростає. Якщо одночасно скоротяться поставки СПГ або посилиться конкуренція з боку Азії, європейським трейдерам доведеться підвищувати ціни, щоб залучати додаткові вантажі.

Аналітик Kpler Го Катаяма допускає, що взимку ціна газу в Європі може перевищити €100 за МВт·год.

Зростання вартості газу швидко позначається на економіці. Газ використовується не лише для опалення, а й для виробництва електроенергії та роботи промислових підприємств. Тому дорожче паливо означатиме вищі витрати для бізнесу та ризик подорожчання електроенергії для споживачів.

Новий ризик для інфляції

Дорогий газ може стати проблемою і для центральних банків.

Зростання енергоносіїв збільшує собівартість виробництва, транспортування та послуг. Частину цих витрат компанії перекладають на кінцевого споживача.

За оцінкою Oxford Economics, у несприятливому сценарії інфляція в Європі може перевищити 6%. Це суттєво вище за нинішній рівень і може змусити центральні банки довше утримувати високі процентні ставки.

Тобто дефіцит газу здатен створити подвійний удар: домогосподарства та підприємства платитимуть більше за енергію, а дорогі кредити одночасно стримуватимуть економічну активність.

Хто може постраждати найбільше

Європа стала значно менш залежною від російського газу після 2022 року, але натомість сильніше залежить від глобального ринку СПГ. Основним постачальником скрапленого газу для ЄС стали США, також важливими джерелами залишаються Катар та інші виробники.

На початку 2027 року ситуація може ускладнитися ще більше через запровадження заборони ЄС на імпорт російського СПГ. Нині російський газ усе ще забезпечує близько 5% споживання Євросоюзу.

Тому головний ризик цієї зими — не порожні газові сховища, а ситуація, коли Європі доведеться купувати недостатні обсяги газу за значно вищою ціною. Саме це може стати новим джерелом інфляції та тиску на європейську економіку.