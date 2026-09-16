Revolut подав заявку на банківську ліцензію у Швейцарії в межах глобального розширення фінтех-компанії. Заяву до Швейцарського управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) наразі розглядають, йдеться у заяві компанії від 16 вересня.
Revolut подав заяву на отримання банківської ліцензії у Швейцарії
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Що відомо про ліцензію
Отримання ліцензії дозволить Revolut працювати у Швейцарії як місцевий банк, зокрема пропонувати захист депозитів відповідно до швейцарських правил, локальні IBAN, зарплатні рахунки та послуги еквайрингу для бізнесу.
«Ми маємо бути тут. У нас багато заможних клієнтів у Швейцарії, яких ми хочемо обслуговувати», — сказав комерційний директор Revolut Девід Тірадо.
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Що це дасть Revolut
Швейцарська ліцензія дозволить Revolut посилити присутність на одному з найбільших світових фінансових ринків. Компанія також розвиває напрям приватного банкінгу.
Протягом наступних п’яти років Revolut планує інвестувати у швейцарський ринок 150 млн швейцарських франків ($183 млн).
Нагадаємо
Крім Швейцарії, Revolut подав заявки на отримання банківських ліцензій у:
- США — у березні 2026 року; у вересні компанія отримала попереднє схвалення, але ще очікує рішень FDIC та Федеральної резервної системи;
- Перу — у січні 2026 року; компанія вже отримала дозвіл на створення банку, однак для початку повноцінної роботи потрібна остаточна авторизація;
- Південно-Африканській Республіці — заявка перебуває на розгляді.
Раніше Revolut також подавав заявки у Великій Британії, Франції, Австралії, Мексиці та Колумбії. У цих країнах компанія вже отримала банківські ліцензії. Зокрема, колумбійський регулятор схвалив заявку 15 вересня 2026 року.
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