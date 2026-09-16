Revolut подав заяву на отримання банківської ліцензії у Швейцарії

Revolut подав заявку на банківську ліцензію у Швейцарії в межах глобального розширення фінтех-компанії. Заяву до Швейцарського управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) наразі розглядають, йдеться у заяві компанії від 16 вересня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про ліцензію

Отримання ліцензії дозволить Revolut працювати у Швейцарії як місцевий банк, зокрема пропонувати захист депозитів відповідно до швейцарських правил, локальні IBAN, зарплатні рахунки та послуги еквайрингу для бізнесу.

«Ми маємо бути тут. У нас багато заможних клієнтів у Швейцарії, яких ми хочемо обслуговувати», — сказав комерційний директор Revolut Девід Тірадо.

Читайте також: Revolut запустив у обіг у Польщі, Португалії та Данії прив’язаний до євро стейблкоїн EURR

Що це дасть Revolut

Швейцарська ліцензія дозволить Revolut посилити присутність на одному з найбільших світових фінансових ринків. Компанія також розвиває напрям приватного банкінгу.

Протягом наступних п’яти років Revolut планує інвестувати у швейцарський ринок 150 млн швейцарських франків ($183 млн).

Нагадаємо

Крім Швейцарії, Revolut подав заявки на отримання банківських ліцензій у:

США — у березні 2026 року; у вересні компанія отримала попереднє схвалення, але ще очікує рішень FDIC та Федеральної резервної системи;

Перу — у січні 2026 року; компанія вже отримала дозвіл на створення банку, однак для початку повноцінної роботи потрібна остаточна авторизація;

Південно-Африканській Республіці — заявка перебуває на розгляді.

Раніше Revolut також подавав заявки у Великій Британії, Франції, Австралії, Мексиці та Колумбії. У цих країнах компанія вже отримала банківські ліцензії. Зокрема, колумбійський регулятор схвалив заявку 15 вересня 2026 року.