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16 вересня 2026, 14:00

Сенат США відхилив законопроєкт CLARITY: як відреагував біткоїн

Законопроєкт про регулювання криптовалют CLARITY, який просував президент США Дональд Трамп та його прихильники, не пройшов Сенат. Проти віддали голоси 50 зі 100 сенаторів.

Законопроєкт про регулювання криптовалют CLARITY, який просував президент США Дональд Трамп та його прихильники, не пройшов Сенат.

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Що далі

Для переходу до наступного етапу розгляду законопроєкт мав набрати щонайменше 60 голосів. Наразі розгляд законопроєкту фактично зупинено.

Якщо до виборів у листопаді сенатори не домовляться і не призначать повторне голосування, документ доведеться знову вносити до Конгресу, відновлювати підтримку комітетів та розпочинати шлях спочатку.

Демократи виступили проти нинішньої версії законопроєкту, яка не враховує «етичного аспекту» — заборони високопосадовцям і політикам, зокрема Дональду Трампу, брати участь у криптопроєктах.

Сенатор-демократ, старший член банківського комітету Елізабет Уоррен у своєму виступі перед голосуванням заявила, що CLARITY у нинішньому вигляді «не завадять президенту отримати ще $1,4 млрд прибутку від криптоактивів». Вона закликала кожного сенатора проголосувати проти CLARITY, оскільки той приведе економіку США до краху.

Ще одна претензія демократів: нинішня версія CLARITY не дозволить генпрокурорам окремих штатів безпосередньо подавати позови проти криптокомпаній, а місцевій владі контролювати діяльність криптобізнесу — законопроєкт дозволяє все це перевести на федеральний рівень.

Читайте також: Банківський комітет США схвалив CLARITY Act, Банк Англії готовий пом'якшити обмеження для стейблкоїнів: що нового

При цьому сенатори від Демократичної партії не вимагали змін у положенні про стейблкоїни, залишивши пункт, що дозволяє криптокомпаніям нараховувати бонуси лояльності за зберігання токенів.

Республіканці запевняли, що винесена на розгляд версія законопроекту вже враховує 126 суттєвих пропозицій демократів, і назвали її своєю «останньою, найкращою та остаточною пропозицією».

Як відреагував біткоїн

Біткоїн відреагував на голосування в Сенаті падінням нижче за $75 000. За годину на криптобіржах ліквідовано лонги більш ніж на $260 млн.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», законопроект розроблявся місяцями та покликаний провести чіткий кордон між цифровими товарами (під контролем CFTC) та інвестиційними контрактами (під наглядом SEC), усунувши практику «регулювання з примусу».

Згідно з фінальним текстом, для постачальників послуг у сфері цифрових активів запроваджуються суворі єдині правила:

  • Фінансовий моніторинг: обов'язкове дотримання стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AML/CFT).
  • Ідентифікація користувачів: повне впровадження верифікації клієнтів за принципом KYC (знай своїх клієнтів).
  • Контроль транзакцій: моніторинг, відстеження та тривале зберігання даних про підозрілі операції.
  • Міжнародні санкції: безумовне виконання вимог та обмежень Управління контролю за іноземними активами США (OFAC).
  • Внутрішній комплайєнс: обов'язкове навчання співробітників компаній та проходження регулярного незалежного аудиту.

Незважаючи на успішне голосування, навколо документа точилися запеклі дискусії. Зокрема, традиційний банківський сектор намагався заблокувати норми щодо стейблкоїнів.

Зрештою, було ухвалено компромісне рішення: криптофірмам заборонили виплачувати прямі відсотки на пасивні залишки стейблкоїнів (щоб не створювати конкуренцію банківським депозитам), проте дозволили нараховувати «бонуси за активність» у рамках програм лояльності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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