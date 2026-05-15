Банківський комітет США схвалив CLARITY Act, Банк Англії готовий пом'якшити обмеження для стейблкоїнів: що нового

Банківський комітет США схвалив законопроєкт CLARITY Act

Рамковий законопроєкт про структуру ринку цифрових активів (CLARITY Act) успішно подолав важливий етап, отримавши схвалення на рівні Банківського комітету Сенату США. За просування документа проголосували напередодні, 14 травня.

За інформацією криптожурналістки Елеонор Терретт, документ отримав двопартійну підтримку: «за» проголосували 15 членів комітету, «проти» — 9. До республіканців долучилися також сенатори-демократи Рубен Гальєго та Анджела Олсобрукс.

Законопроєкт розроблявся місяцями і покликаний провести чітку межу між цифровими товарами (під контролем CFTC) та інвестиційними контрактами (під наглядом SEC), усунувши практику «регулювання через примус».

Згідно з фінальним текстом, для постачальників послуг у сфері цифрових активів запроваджуються суворі єдині правила:

Фінансовий моніторинг: обов'язкове дотримання стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AML/CFT).

Ідентифікація користувачів: повне впровадження верифікації клієнтів за принципом KYC («знай свого клієнтів»).

Контроль транзакцій: моніторинг, відстеження та тривале зберігання даних про підозрілі операції.

Міжнародні санкції: безумовне виконання вимог та обмежень Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Внутрішній комплаєнс: обов'язкове навчання співробітників компаній та проходження регулярного незалежного аудиту.

Попри успішне голосування, навколо документа точилися запеклі дискусії. Зокрема, традиційний банківський сектор намагався заблокувати норми щодо стейблкоїнів. Зрештою було ухвалено компромісне рішення: криптофірмам заборонили виплачувати прямі відсотки на пасивні залишки стейблкоїнів (щоб не створювати конкуренцію банківським депозитам), проте дозволили нараховувати «бонуси за активність» у межах програм лояльності.

Тепер законопроєкт очікує на розгляд та повноцінне голосування на підлозі Сенату США, після чого документ має пройти фінальне узгодження з Палатою представників перед тим, як потрапити на підпис президенту Дональду Трампу, який вже висловив свою підтримку цій ініціативі.

Coinbase стала офіційним емітентом USDC у мережі Hyperliquid

Американська криптобіржа Coinbase оголосила про масштабне розширення підтримки та інтеграцію стейблкоїна USDC у високопродуктивну децентралізовану мережу Hyperliquid. Відтепер компанія офіційно бере на себе роль емітента казначейських операцій USDC у межах моделі Aligned Quote Asset (AQA).

Головна мета цієї інтеграції — закріпити статус USDC як безальтернативного базового стейблкоїна для ончейн-ринків капіталу. У Coinbase переконані, що фокусування ліквідності в межах одного активу суттєво підвищує загальну ефективність ринку та робить переміщення капіталу між різними Web3-платформами максимально безшовним.

Частиною цієї стратегічної угоди є плавний вихід з ринку іншого активу:

Команда Native Markets офіційно передає Coinbase права на придбання бренд-активів USDH.

Протягом перехідного періоду всі торгові пари з USDH продовжуватимуть функціонувати у звичайному режимі.

Користувачі мають можливість без комісій конвертувати свої USDH у USDC або вивести кошти у фіат через спеціальну панель від Native Markets. Представники компанії окремо наголосили, що USDH залишатиметься на 100% забезпеченим активом до повного завершення процесу міграції.

З моменту запуску мережі у 2023 році, USDC де-факто став головним паливом для її DeFi-продуктів. На сьогоднішній день сукупний обсяг цього стейблкоїна в екосистемі Hyperliquid досяг вражаючої позначки у $5 млрд, що свідчить про двократне зростання (х2) у річному вимірі.

Крім того, у межах пресрелізу Coinbase підтвердила намір довгостроково підтримувати екосистему HyperEVM та інвестувати у подальший розвиток глибокої ліквідності стейблкоїнів на базі Hyperliquid.

Війна з криптозлочинністю: альянс Tether, TRON та TRM Labs заблокував понад $450 млн

Спеціальний підрозділ з протидії фінансовим злочинам T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), створений у вересні 2024 року спільними зусиллями компаній Tether, TRON та аналітичної платформи TRM Labs, звітував про масштабні результати роботи. На сьогоднішній день альянсу вдалося заморозити понад $450 млн у незаконних криптовалютних активах.

Наразі підрозділ T3 FCU розгорнув активну діяльність по всьому світу і безпосередньо співпрацює з регуляторами та силовиками у 23 юрисдикціях. Показники ефективності стрімко зростають: за підсумками 2025 року обсяг перехоплених брудних коштів збільшився на 43,9%.

До розслідувань залучалися правоохоронні органи США, Нідерландів, Іспанії, Німеччини та Болгарії. Одним із головних інструментів альянсу є швидкість: у межах екстрених запитів підозрілі блокчейн-рахунки блокуються протягом 24 годин.

Аналітичні потужності T3 FCU допомагають виявляти фінансові потоки, пов’язані з:

Хакерськими крадіжками з криптобірж та кібератаками угруповань із КНДР;

Фінансуванням міжнародного тероризму;

Вимаганням викупів та викраденнями людей.

Одним із найрезонансніших успіхів підрозділу стала участь у бразильській операції Lusocoin. Під час розслідування місцева влада заблокувала активи на суму понад 3 млрд реалів, включно з 4,3 млн USDT на блокчейні.

Банк Англії готовий пом'якшити жорсткі обмеження для стейблкоїнів

Банк Англії (BoE) переглядає свій консервативний підхід до регулювання цифрових активів під впливом масштабної критики з боку представників крипторинку. Про це в інтерв'ю виданню Financial Times повідомила заступниця голови британського центробанку з фінансової стабільності Сара Бріден.

За її словами, регулятор наразі «дуже уважно» вивчає альтернативні моделі управління ризиками та визнає, що початкові пропозиції відомства могли виявитися «надто консервативними» для динамічного ринку.

Раніше Банк Англії планував запровадити суворі тимчасові ліміти на володіння стейблкоїнами, номінованими у фунтах стерлінгів. Головною метою цих обмежень було прагнення захистити традиційну банківську систему від потенційно масового та швидкого відтоку депозитів у цифрові активи.

Пропонувалися такі рамки:

Для фізичних осіб: ліміт до 20 000 фунтів стерлінгів на одного утримувача для кожного окремого токена.

Для юридичних осіб: ліміт до 10 млн фунтів стерлінгів на компанію.

Проте в центробанку констатували, що криптоіндустрія визнала подібний механізм контролю операційно занадто складним і практично нереалізовним на практиці, що змусило BoE шукати інші шляхи компромісу.

Ще одним наріжним каменем суперечок стала структура забезпечення стейблкоїнів. Початковий план Банку Англії зобов'язував емітентів зберігати щонайменше 40% своїх резервів на безвідсоткових депозитах безпосередньо у центробанку. Решту 60% дозволялося вкладати у високоліквідні активи, зокрема державні облігації.

Ця норма зазнала нищівної критики, оскільки вона є значно жорсткішою за правила, що діють у США. Представники ринку наголошували, що такі правила вб'ють прибутковість випуску британських стейблкоїнів та позбавлять Велику Британію шансів на глобальне лідерство у сфері Web3.

Сара Бріден зауважила, що хоча жорстка вимога щодо резервів базувалася на досвіді попередніх масштабних банківських криз, регулятор готовий повторно переоцінити свої підходи до ліквідності та системних ризиків, аби знайти баланс між безпекою та інноваціями.