Дефіцит бюджету зростає: чому Мінфін не нарощує залучення грошей через ОВДП

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 вересня 2026, 9:37

Дефіцит бюджету зростає: чому Мінфін не нарощує залучення грошей через ОВДП

Внутрішній борговий ринок уперся в стелю. На тлі дірки у бюджеті на $27 млрд, інституційні інвестори та банки практично зупинили купівлю ОВДП — їхні регуляторні ліміти вичерпані. У результаті єдиним локомотивом ринку стали звичайні українці, які щомісяця вливають у папери рекордні 4 млрд. грн. заради високої безподаткової прибутковості.

Уряд веде жорстку кампанію про проблеми з бюджетом на цей рік: 27 млрд доларів немає.

Фінансовий аналітика Андрій Шевчишин розбирає свіжу аналітику: чому великий капітал взяв паузу, який реальний потенціал внутрішніх позик і чи доведеться Нацбанку негайно змінювати правила гри.

Уряд веде жорстку кампанію про проблеми з бюджетом на цей рік: 27 млрд доларів немає. Урядовці закликають голосувати за законопроєкти, які мають розблокувати допомогу партнерів — МВФ, ЄС та Світового банку. Головним сигналом реальних проблем на ринку традиційно має ставати зростання залучень через ОВДП, тобто намагання зібрати гривню на внутрішньому майданчику. Проте розмір залучень останніми тижнями залишається низьким.

Може здатися, що проблеми немає. Але якщо подивитися на структуру покупців за 2023−2026 роки та середньомісячну динаміку, стає зрозуміло: потенціал саме ринкових розміщень зараз вкрай невеликий.

Причини падіння активності ключових гравців

Фактори згортання запозичень криються у поведінці основних категорій інвесторів:

  • Банки як клас покупців практично зникли з ринку. Якщо у 2024 році вони давали +20,2 млрд грн (пік), то у 2026-му — мінус 39 млн грн. У валютних ОВДП банки та юрособи стабільно в мінусі з 2025 року. Причини — вичерпання лімітів бенчмарк-ОВДП для покриття 60% обов'язкових резервів, падіння чистих прибутків, регуляторні стимули до кредитування та наявність депозитних сертифікатів із фіксованою ставкою 15,5%.

  • Фізичні особи залишаються єдиною зростаючою лінією. Середньомісячний приріст зріс із 881−1181 млн грн/міс у 2023−2024 роках до 4089 млн грн у 2026-му. Проте це компенсує максимум чверть того, що раніше забезпечувала банківська система. НБУ паралельно скорочує власний портфель.

  • Юридичні особи та нерезиденти пасивні. Юрособи скоротили покупки до менше ніж 1 млрд грн на місяць і знижують валютний портфель. Після обстрілів у серпні-вересні бізнес шукає капітал на власне відновлення та логістику. Нерезиденти виходять із паперів (приріст у 2026 році — лише 0,3 млрд грн).

  • Обмін коротких паперів на довгі — не рішення. Операції по 5−17 млн грн за раз із конвертації термінових ОВДП у папери з погашенням через 2−3 роки не залучають свіжих грошей, а лише розтягують графік виплат.

  • Підвищення ставок не змінило апетит ринку. Мінфін не пішов на суттєве підняття доходності, що також стримує попиту.

У результаті реальний потенціал ринку зараз становить 4−5 млрд грн на місяць (близько 1 млрд грн на тиждень нових залучень). Якщо Мінфін залучає більше — це повернення коштів після погашень та виплати відсотків.

Проблема ліквідності та пошук нових стимулів

Внутрішній ринок боргових паперів зіткнувся із жорстким обмеженням ресурсної бази. Ситуація, коли банки досягли стелі використання бенчмарк-ОВДП для виконання резервних вимог НБУ, позбавила Міністерство фінансів головного локомотива продажів.

Наразі регулятори опинилися перед дилемою: НБУ може розробити нові стимули для повернення банків до купівлі держоблігацій (наприклад, розширити перелік бенчмарків чи змінити умови резервування), або ж Мінфіну доведеться переглядати доходність у сторону підвищення.

Якщо ці кроки не будуть реалізовані, уряду доведеться й надалі покладатися виключно на дрібні залучення від роздрібного інвестора та технічне перенесення строків виплат за боргом, що суттєво підвищує залежність виконання бюджету від темпів надходження зовнішнього фінансування.

Автор:
Шевчишин Андрій
фінансовий аналітик Шевчишин Андрій
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами