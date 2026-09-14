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14 вересня 2026, 14:41

«Укрзалізниця» оновила один із найпопулярніших західних маршрутів

«Укрзалізниця» посилила один із найбільш затребуваних регіональних напрямків Західної України. З 15 вересня між Львовом та Ужгородом починає курсувати капітально відремонтований та модернізований електропоїзд ЕПЛ2Т-002. Оновлений склад № 835/836 сполучатиме обласні центри та проходитиме через ключові туристичні та курортні локації регіону.

«Укрзалізниця» посилила один із найбільш затребуваних регіональних напрямків Західної України.

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Графік руху та вартість проїзду

Поїзд курсуватиме щоденно за зручним для пасажирів розкладом:

  • Зі Львова: відправлення о 17:28, прибуття до Ужгорода о 22:46.

  • З Ужгорода: відправлення о 06:27, прибуття до Львова об 11:34.

Маршрут охоплює низку популярних станцій: Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Воловець, Свалява та Мукачево.

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Пасажирам пропонують місця другого класу. Ціна квитка на рейс 17 вересня становить 248,5 грн.

Сервіс та оснащення вагонів

Під час глибокої модернізації електропоїзда ЕПЛ2Т-002 особливу увагу приділили інклюзивності та сучасним вимогам до комфорту.

У вагонах встановили нові м'які крісла, системи кондиціювання повітря та бездротовий інтернет (Wi-Fi). Також передбачено спеціальні кріплення для транспортування велосипедів та сповивальні столики у вбиральнях для пасажирів із малими дітьми.

Оновлення рухомого складу та ставка на туризм

Як раніше писав «Мінфін», «Укрзалізниця» продовжує реалізацію програми модернізації приміського та регіонального залізничного транспорту на власних потужностях. Попри високе навантаження на інфраструктуру, перевізник робить акцент на відновленні саме електричок вітчизняного виробництва (зокрема серій ЕПЛ та ЕР), адаптуючи їх під сучасні стандарти комфорту.

Західний напрямок залишається одним із найбільш прибуткових та завантажених пасажирських сегментів. Зростання внутрішнього туризму та пасажиропотоку до гірських курортів змушує компанію систематично нарощувати пропускну спроможність на лініях, що з'єднують Львів із Закарпаттям.

Експерти зазначають, що запуск оновлених регіональних експресів дозволяє «Укрзалізниці» не лише покращити якість обслуговування, а й успішно конкурувати з автоперевізниками за рахунок прогнозованого часу в дорозі та доступної ціни квитків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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