Курс валют 15 вересня: скільки коштують долар та євро в банках та обмінниках

У вівторок, 15 вересня, середній курс долара подорожчав на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Курс євро втратив 22 копійки у купівлі, а у продажу 11 копійок.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,43−44,92 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,91, євро — 51,82−52,053 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,65−44,69 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,50−51,53 грн.

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