У вівторок, 15 вересня, середній курс долара подорожчав на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Курс євро втратив 22 копійки у купівлі, а у продажу 11 копійок.
15 вересня 2026, 10:57
Курс валют 15 вересня: скільки коштують долар та євро в банках та обмінниках
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,43−44,92 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,91, євро — 51,82−52,053 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,65−44,69 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,50−51,53 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі