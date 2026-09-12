В Польщі анонсували створення власного Starlink

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Що відомо

«Це виклик, мрія, але це не фантазія. Ми сказали собі, що результатом цього процесу, який розпочався сьогодні, може стати і стане польський Starlink», — заявив Туск.

Він повідомив, що до кінця року Варшава матиме дев'ять супутників для спостереження за Землею.

За його словами, Польща є «значущим партнером у космічній сфері», а в Європі країна стає «провідною державою». Політик також вказав, що кожен, хто уважно стежить за російсько-українською війною, знає, наскільки велике значення має зв'язок.

«Безпека Польщі та Європи не може залежати від примхи однієї людини. А без власного супутникового зв'язку не можна говорити про повну безпеку», — додав Туск.