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16 липня 2026, 18:07

Anthropic готується до IPO: зустрічі з інвесторами вже заплановані, вихід на біржу відбудеться у жовтні

Anthropic, компанія-розробник Claude, готується до виходу на публічні ринки. Банкіри вже організовують зустрічі між потенційними інвесторами та керівництвом компанії — крок, який зазвичай передує офіційному роудшоу та продажу акцій. Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерело, обізнане з процесом.

Anthropic, компанія-розробник Claude, готується до виходу на публічні ринки.

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Anthropic подала проспект IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США ще в червні, але терміни розміщення не розкривала. За даними CNBC, вихід на біржу планується вже у жовтні, але строки можуть змінитися.

Що відомо про компанію і угоду

Кілька ключових фактів про Anthropic напередодні IPO:

  • заснована у 2021 році командою, яка пішла з OpenAI через незгоду з напрямком розвитку компанії;
  • у травні закрила раунд фінансування на $65 млрд при оцінці $965 млрд, вперше перевищивши оцінку OpenAI у $852 млрд;
  • основне джерело доходів — корпоративні клієнти, зокрема завдяки популярному асистенту для програмістів Claude Code;
  • до організації IPO залучено трьох найбільших інвестиційних банків Волл-стрит: Goldman Sachs, Morgan Stanley і JPMorgan Chase

Читайте також: Claude обійшов Gemini та Grok і став другим за популярністю ШІ-додатком у світі

Якщо IPO відбудеться, Anthropic стане публічною компанією раніше за OpenAI, яка також конфіденційно подала документи до SEC у червні, але жодних деталей не розкрила. Вихід на ринок першою може виявитися перевагою, якщо інвесторський ентузіазм щодо ШІ згодом охолоне.

Ринок уже розігрітий: рекордне IPO SpaceX у червні підтвердило апетит інвесторів до технологічних компаній. IPO Anthropic стане ще одним кроком до того, щоб найбільші гравці ШІ-індустрії нарешті вийшли з приватного статусу після років, коли вони залучали сотні мільярдів від приватних інвесторів.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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