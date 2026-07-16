Anthropic готується до IPO: зустрічі з інвесторами вже заплановані, вихід на біржу відбудеться у жовтні

Anthropic, компанія-розробник Claude, готується до виходу на публічні ринки. Банкіри вже організовують зустрічі між потенційними інвесторами та керівництвом компанії — крок, який зазвичай передує офіційному роудшоу та продажу акцій. Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерело, обізнане з процесом.

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Anthropic подала проспект IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США ще в червні, але терміни розміщення не розкривала. За даними CNBC, вихід на біржу планується вже у жовтні, але строки можуть змінитися.

Що відомо про компанію і угоду

Кілька ключових фактів про Anthropic напередодні IPO:

заснована у 2021 році командою, яка пішла з OpenAI через незгоду з напрямком розвитку компанії;

у травні закрила раунд фінансування на $65 млрд при оцінці $965 млрд, вперше перевищивши оцінку OpenAI у $852 млрд;

основне джерело доходів — корпоративні клієнти, зокрема завдяки популярному асистенту для програмістів Claude Code;

до організації IPO залучено трьох найбільших інвестиційних банків Волл-стрит: Goldman Sachs, Morgan Stanley і JPMorgan Chase

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Якщо IPO відбудеться, Anthropic стане публічною компанією раніше за OpenAI, яка також конфіденційно подала документи до SEC у червні, але жодних деталей не розкрила. Вихід на ринок першою може виявитися перевагою, якщо інвесторський ентузіазм щодо ШІ згодом охолоне.

Ринок уже розігрітий: рекордне IPO SpaceX у червні підтвердило апетит інвесторів до технологічних компаній. IPO Anthropic стане ще одним кроком до того, щоб найбільші гравці ШІ-індустрії нарешті вийшли з приватного статусу після років, коли вони залучали сотні мільярдів від приватних інвесторів.