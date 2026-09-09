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9 вересня 2026, 16:26

Meta запустила ШІ-агента, який виконуватиме завдання за користувача

Meta Platforms представила нового ШІ-агента, який зможе виконувати повсякденні завдання від імені користувача. Таким чином ШІ-розробник і власник соцмереж Facebook і Instagram просуває ідею свого гендиректора Марка Цукерберга про майбутнє, в якому кожен матиме персонального ШІ-асистента, пише Bloomberg.

Meta Platforms представила нового ШІ-агента, який зможе виконувати повсякденні завдання від імені користувача.

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Що відомо

Новий агент отримав назву Muse — так само називається серія моделей, яку розробляє ШІ-лабораторія Meta. Muse зможе автоматизувати різні завдання, стверджує компанія.

Агент став доступним користувачам у США з вівторка. Meta повідомила, що Muse бере на себе цифрові завдання. Наприклад, дозволяє планувати зустрічі, записатися у спортивну секцію, заповнювати електронні форми та навіть стежити за трансляціями з домашніх камер відеоспостереження.

З агентом можна спілкуватися у додатку Muse або безпосередньо у WhatsApp, стверджує Meta. Компанія спроектувала інструмент так, щоб він «здавався дуже доступним, доброзичливим і зрозумілим і не виглядав надто складним», сказав директор Meta ШІ Олександр Ван в інтерв'ю CNBC.

«За лаштунками Muse може виконувати дуже складні завдання з програмування, створювати просунуті інтеграції або робити великий обсяг важкої роботи, при цьому зберігаючи для користувача все максимально простим», — додав він.

Meta розраховує з часом запропонувати цей продукт мільярдам людей, які вже користуються її соціальними програмами, включаючи Instagram, Facebook та WhatsApp.

Як працюватиме агент

Агент буде працювати через окрему захищену віртуальну машину Muse Secure VM у хмарі та взаємодіяти з додатками.

«Це один із принципів, закладених у продукт: зробити його справді простим і зручним для звичайного користувача, — цитує Вана Bloomberg. — Ми збудували надзвичайно безпечну архітектуру».

Muse зберігає історію того, що вже зробив і що збирається зробити, не передає дані рекламній системі Meta і обережно працює з інформацією, що отримується. «Muse постійно звіряється з вами, перш ніж зробити щось чутливе або важливе», — додав директор Meta з ШІ. Наприклад, за словами Вана, Muse запитує підтвердження перед будь-якою покупкою. Сам Ван використовує агента щоб знаходити та купувати меблі для нового будинку.

У менш чутливих питаннях Muse може діяти автономно, зазначив топ-менеджер Meta. Його агент допомагає йому залишатися організованим, пропонує ідеї для тренувань та допомагає планувати харчування. «Я дійсно використовую його як другий мозок», — сказав Ван.

Реліз компанією персонального ШІ-агента став продовженням інших ШІ-ініціатив Meta, включаючи ШІ-агента Muse Code для розробників.

Як відреагували акції

У вівторок акції Meta подешевшали на 0,5%, до $613,5, тоді як індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 0,58%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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