Suno запустила нові музичні ШІ-моделі разом із Warner та BMG

Як повідомив Reuters, американський стартап Suno, що розробляє ШІ-інструменти для створення музики, представив нове покоління моделей у партнерстві з Warner Music Group та BMG.

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Користувачі зможуть створювати нову музику, натхненну ліцензованими композиціями артистів партнерських компаній. Запуск відбувається на тлі суперечок навколо використання музики для навчання генеративного ШІ без належної компенсації правовласникам.

Три моделі для різних користувачів

Платні підписники Suno отримають доступ до V6 та експериментальної V6-Wild. Перша орієнтована на точніше виконання творчих завдань, друга — на експерименти та пошук нестандартних результатів.

Безкоштовна версія V6-mini буде доступна всім користувачам.

Підписка Pro у США коштує $8 на місяць, а Premier — $24.

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Suno залучила понад $400 млн

Стартап, заснований у 2022 році, нещодавно залучив понад $400 млн інвестицій. Після раунду його оцінка досягла $5,4 млрд.

Suno також планує створювати інтерактивні продукти для окремих артистів. Музиканти зможуть добровільно долучатися до таких проєктів і отримувати за це винагороду.

Новий підхід Suno демонструє, як музична індустрія намагається перейти від судових суперечок щодо ШІ до моделі, у якій використання ліцензованого контенту приносить дохід як технологічним компаніям, так і правовласникам.

На цьому ж напрямі працює Spotify, яка розробляє ШІ-інструмент для створення реміксів ліцензованих композицій із можливістю ділитися ними всередині платформи.