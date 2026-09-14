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14 вересня 2026, 10:33

Король Чарльз III збере керівників OpenAI та Google DeepMind: говоритимуть про майбутнє ШІ

Як повідомив Cointelegraph, цього тижня у Шотландії відбудеться саміт, присвячений відповідальному розвитку штучного інтелекту. Захід організовує король Великої Британії Чарльз III на тлі побоювань щодо стрімкого розвитку технології та можливих ризиків для людства.

Як повідомив Cointelegraph, цього тижня у Шотландії відбудеться саміт, присвячений відповідальному розвитку штучного інтелекту.

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Хто візьме участь у зустрічі

Саміт пройде в Дамфріс-хаус під егідою Ditchley Foundation. Серед запрошених — керівники Nvidia, OpenAI, Anthropic, IonQ та Google DeepMind.

Учасники мають обговорити, як розвивати штучний інтелект таким чином, щоб його можливості використовувалися «на благо людства».

Керівники ШІ закликають до обережності

Зустріч відбудеться невдовзі після того, як керівники Anthropic, OpenAI та xAI висловили занепокоєння темпами розвитку передових моделей.

Генеральний директор Anthropic Дario Амодей заявив, що останніми місяцями прогрес значно прискорився, зокрема завдяки здатності ШІ до рекурсивного самовдосконалення.

Він також припустив, що протягом найближчих 6−12 місяців групи автономних ШІ-агентів можуть отримати здатність масштабно впливати на інтернет. Гендиректор OpenAI Сем Альтман погодився з необхідністю уважно стежити за темпами розвитку технології.

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Король цікавиться ризиками штучного інтелекту

За даними видання, Чарльз III останнім часом приділяє особливу увагу розвитку штучного інтелекту та потенційним ризикам, які може становити ця технологія.

Саміт у Дамфріс-хаусі має стати майданчиком для обговорення цих викликів безпосередньо з представниками компаній, які перебувають у центрі розвитку ШІ.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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