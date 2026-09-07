Київстар відключив 3G: понад 1 млн абонентів перейшли на іншу технологію

Київстар повідомив про завершення масового використання мережі 3G в Україні. Понад 1 млн абонентів, які раніше користувалися цією технологією, перейшли на 4G. Вивільнені частоти оператор спрямував на розвиток LTE-мережі, збільшивши доступний для 4G ресурс на 25%.

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Від 3G до 4G: перехід тривав три роки

Київстар почав поступово згортати мережу 3G ще у 2023 році. Перехід відбувався поетапно в різних регіонах України, щоб абоненти могли перейти на сучаснішу технологію без суттєвих труднощів.

Користувачам, чиї SIM-картки не підтримували 4G, оператор пропонував безкоштовну заміну на USIM. Також клієнти могли оновити смартфони на акційних умовах.

Тепер 3G практично повністю виведено з масової експлуатації по всій країні. Незначна кількість B2B-клієнтів поки що продовжує користуватися 3G локально через особливості розташування обладнання. Їхній перехід на 4G планують завершити найближчим часом.

Що отримають користувачі

Перехід на 4G має не лише технологічне, а й практичне значення для абонентів. LTE забезпечує вищу швидкість мобільного інтернету, меншу затримку та стабільніше з'єднання, особливо в місцях із великим навантаженням на мережу.

Крім того, 4G краще працює під час руху та всередині приміщень і підтримує VoLTE — технологію, яка дає змогу здійснювати голосові дзвінки через LTE із вищою якістю звуку.

За даними Київстар, перерозподіл частот уже позначився на швидкості передачі даних: залежно від локації вона зросла на 20−40%.

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20 МГц частот передали під 4G

Одним із ключових результатів відмови від 3G став перерозподіл 20 МГц у діапазоні 2100 МГц на користь LTE.

Тепер увесь доступний частотний ресурс цього діапазону використовується для розвитку 4G. Це дозволяє збільшувати пропускну здатність мережі, швидкість передачі даних і якість покриття.

Водночас оператор зазначає, що на показники вплинула не лише відмова від 3G, а й системна модернізація телекомунікаційного обладнання.