Інтернет за 1 копійку: в Україні хочуть підключити 1043 населені пункти

В Україні планують активніше використовувати вже наявний механізм здешевлення доступу провайдерів до електричних опор. Відповідна нормативна база існувала раніше, однак, за даними Мінцифри, цей інструмент не використовувався для масштабного підключення віддалених населених пунктів.

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Тепер міністерство обіцяє застосувати пільгову ставку у 1 копійку замість 10 гривень за доступ до однієї опори у 1043 населених пунктах, де досі немає домашнього інтернету.

Зниження вартості має зробити будівництво мереж економічно привабливішим для провайдерів. Зекономлені кошти вони зможуть спрямувати на обладнання, модернізацію мереж та прокладання оптичного інтернету за технологією xPON.

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Віддалениі села з інтернетом

Пільга поширюватиметься не лише на опори безпосередньо в населених пунктах, а й на транзит кабелю до них із сусідніх сіл та міст. За заявою Мінцифри, такий підхід має стимулювати операторів підключати навіть невеликі та віддалені громади.

У результаті мешканці 1043 населених пунктів можуть отримати стабільний домашній інтернет і доступ до онлайн-держпослуг, банківських сервісів, дистанційного навчання та роботи.



