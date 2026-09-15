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15 вересня 2026, 11:16

Syngenta хоче залучити $5 млрд: агрогігант готується до IPO в Гонконзі

Як повідомляє Bloomberg, Syngenta Group, яка з 2017 року належить китайському бізнесу, конфіденційно подала заявку на первинне розміщення акцій у Гонконзі. Компанія планує залучити близько $5 млрд, а лістинг може відбутися у 2027 році після отримання необхідних дозволів.

Як повідомляє Bloomberg, Syngenta Group, яка з 2017 року належить китайському бізнесу, конфіденційно подала заявку на первинне розміщення акцій у Гонконзі.

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Якщо плани реалізують, IPO Syngenta стане одним із найбільших розміщень на Гонконгській біржі за останні роки. У 2026 році компанії вже залучили там близько $47 млрд — більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025-го.

Syngenta виробляє насіння та засоби захисту рослин. Компанію придбала китайська ChemChina у 2017 році, а згодом ChemChina була інтегрована до Sinochem Holdings. Тому нині Syngenta є китайською компанією, хоча її історичне походження — швейцарське.

Залучати гроші стає дедалі складніше

Це вже не перша спроба провести IPO. У 2021 році Syngenta подавала заявку на лістинг у Шанхаї, але через три роки відмовилася від плану через нестабільність ринку. Цього року компанія знову відклала підготовку до розміщення через наслідки війни на Близькому Сході.

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Наразі терміни та обсяг IPO ще можуть змінитися. Додатковим фактором можуть стати регуляторні погодження, оскільки виробництво насіння в Китаї та міжнародна діяльність Syngenta належать до чутливих сфер.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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