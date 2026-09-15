Економіка Китаю подала суперечливий сигнал: виробництво зростає, а попит падає

Згідно данним уряду КНР, промислове виробництво Китаю у серпні зросло на 5,2% у річному вимірі, — повідомляє Investing.com. Це вище за прогноз у 4,8% і результат липня — 4,5%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини



Основною підтримкою для промисловості залишається високий зовнішній попит. Китайські підприємства нарощують випуск електронних компонентів, акумуляторів, мережевого обладнання та інших товарів, орієнтованих на експорт.

Водночас внутрішня економіка демонструє слабші результати. Інвестиції в основні засоби за січень-серпень скоротилися на 7,2%, тоді як очікувалося падіння на 7%. Роздрібні продажі у серпні зросли лише на 0,4% проти прогнозованих 0,7%. Безробіття підвищилося з 5,2% до 5,3%.

Що це означає для світової економіки

Китай залишається одним із ключових центрів світового виробництва, тому стійкий промисловий сектор підтримує глобальні ланцюги постачання та попит на сировину й комплектуючі.

Читайте також: Китай забезпечує майже 30% імпорту України: що стоїть за рекордним зростанням



Водночас слабке внутрішнє споживання може стримувати світовий попит. А висока залежність китайських виробників від експорту посилює конкуренцію на міжнародних ринках і може створювати нові торговельні суперечки, зокрема зі США.



Торговельні відносини між двома найбільшими економіками світу залишаються одним із головних ризиків для глобальної торгівлі. Запланований візит Сі Цзіньпіна до США наприкінці вересня може стати спробою послабити напруженість.

Таким чином, Китай демонструє здатність підтримувати виробництво навіть на тлі слабкого внутрішнього попиту, але його економічне відновлення поки залишається нерівномірним.