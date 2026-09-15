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15 вересня 2026, 10:02

НКЦПФР хочуть перебудувати: що зміниться в управлінні фондовим регулятором

Уряд пропонує перебудувати систему управління Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Законопроєкт № 16067 передбачає створення окремої Ради комісії, відкритий конкурсний відбір керівництва та дворівневу структуру управління регулятором. Про це заявляє представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд пропонує перебудувати систему управління Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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Який статус пропонують для НКЦПФР

Законопроєкт має закріпити за НКЦПФР статус постійно діючого центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Також комісія має отримати статус юридичної особи публічного права.

Утворювати НКЦПФР, згідно з проєктом, має Кабінет Міністрів.

Як зміниться структура управління

Для регулятора пропонують запровадити дворівневу модель управління.

Вона складатиметься з:

  • Ради комісії;
  • самої комісії як колегіального виконавчого органу;
  • офісу комісії.

Хто входитиме до Ради НКЦПФР

Рада НКЦПФР матиме п’ятьох членів.

До її складу мають увійти:

  • три незалежні члени;
  • один представник Верховної Ради;
  • один представник Кабінету Міністрів.

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Які повноваження матиме Рада

До повноважень Ради НКЦПФР пропонують віднести затвердження стратегії розвитку ринків, річних і середньострокових планів роботи, погодження кошторисів та нагляд за діяльністю комісії.

Також Рада має:

  • організовувати конкурсний добір керівництва;
  • проводити оцінювання роботи регулятора;
  • забезпечувати зовнішній і внутрішній аудит;
  • відповідати за комплаєнс;
  • запроваджувати систему управління ризиками.

Якою буде роль самої комісії

Сама НКЦПФР залишатиметься колегіальним виконавчим органом.

До її складу входитимуть голова та чотири члени.

Комісія регулюватиме ринки капіталу, ухвалюватиме нормативно-правові акти та реалізовуватиме стратегію, затверджену Радою.

Як обиратимуть керівництво

Голову та членів НКЦПФР пропонують відбирати через відкритий конкурс.

Після конкурсного відбору їх призначатиме Кабінет Міністрів.

Законопроєкт також має визначити строки їхніх повноважень, кваліфікаційні вимоги, обмеження щодо сумісництва та підстави для звільнення.

Що ще передбачає законопроєкт

Окремо пропонують запровадити щорічне звітування голови НКЦПФР перед Верховною Радою.

Також законопроєкт має врегулювати роботу територіальних органів офісу комісії.

Чому це важливо

Реформа управління НКЦПФР відбувається паралельно з адаптацією українського ринку капіталу до європейського регулювання.

Раніше комісія повідомляла, що Україна готує ринок капіталу до переходу на правила ЄС і працює над наближенням регуляторної системи до стандартів, які діятимуть після вступу до Євросоюзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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