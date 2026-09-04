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4 вересня 2026, 8:26

Війна США та Ірану коштуватиме страховикам £1,4 млрд — Lloyd’s

Страховий ринок уперше оцінив фінансові наслідки війни США та Ірану. За даними Lloyd’s of London, які цитує Bloomberg, збитки, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході, можуть становити близько £1,4 млрд, або $1,9 млрд.

Страховий ринок уперше оцінив фінансові наслідки війни США та Ірану.

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Звідки беруться збитки страховиків

Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю завдав серії ракетних і безпілотних ударів по об'єктах у регіоні. Частину атак вдалося перехопити, але було пошкоджено інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

Для страховиків це означає майбутні виплати за пошкоджене майно, транспорт, енергетичну інфраструктуру та інші застраховані активи. Остаточний масштаб збитків поки невідомий, оскільки бойові дії тривають, а частина пошкоджень ще оцінюється.

Додатковий ризик створюють перебої в судноплавстві та постачанні енергоносіїв. Страхування таких ризиків особливо чутливе до ситуації на Близькому Сході, оскільки будь-яке обмеження руху суден або пошкодження портової та енергетичної інфраструктури може збільшити кількість страхових претензій.

Страхування вже дешевшає

Водночас війна почалася для Lloyd’s у момент, коли ринок комерційного страхування переходить до м’якших умов.

За підсумками першого півріччя тарифи на страховому ринку Lloyd’s знизилися на 6,7%. Протягом останніх двох років конкуренція між страховиками посилювалася після періоду високих премій, що дозволило компаніям зміцнити фінансові позиції.

Для страховиків це створює незручне поєднання: вартість полісів знижується, а потенційні витрати за великими геополітичними ризиками зростають.

Глава Lloyd’s Патрік Тірнан очікує подальшого пом’якшення цінового середовища та водночас наголошує на необхідності зберігати жорсткі стандарти оцінки ризиків.

За перше півріччя 2026 року ринок Lloyd’s отримав £3,5 млрд прибутку до оподаткування. Валові страхові премії становили £34,7 млрд.

Війна впливає і на інвестиції

Збитки від страхових виплат — не єдиний фінансовий ризик для Lloyd’s.

Інвестиційна дохідність ринку також погіршилася. Причиною стали нереалізовані втрати за портфелем облігацій на тлі зростання їхньої дохідності.

Тобто страховики одночасно стикаються з двома факторами тиску: потенційним зростанням виплат через війну та коливаннями вартості інвестиційних активів.

£1,4 млрд — поки що не остаточна сума. Це поточна оцінка страхових збитків, яка може змінитися залежно від тривалості бойових дій та масштабу пошкодження інфраструктури.

Для ринку страхування головне питання тепер полягає в тому, чи залишиться конфлікт локальним ризиком, чи його наслідки поширяться на міжнародне судноплавство, енергетику та глобальні ланцюги постачання.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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