Польща, США та Іспанія: де українці найактивніше купують житло за кордоном

У 2020−2025 роках українці придбали близько 90 800 об'єктів нерухомості у дев’яти країнах на загальну суму близько $18,5 млрд. Найбільшим ринком стала Польща. Про це свідчать результати дослідження міжнародної компанії FERO Development, з яким ознайомилася LIGA.net.

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Які країни досліджували

Компанія проаналізувала купівлю нерухомості українцями у дев’яти країнах:

Польщі;

США;

Іспанії;

Чехії;

Німеччині;

Великій Британії;

Туреччині;

Португалії;

Індонезії.

Джерелами дослідження стали національні статистичні відомства, земельні реєстри, центральні банки та міграційні служби.

Усі суми переведено в долари США за середньорічним курсом року, до якого належала угода.

Топ-5 ринків за сумою покупок

На п’ять найбільших ринків припадає близько 86% оціненого обсягу покупок.

Найбільше українці витратили на нерухомість у таких країнах:

Польща — $5,95 млрд;

США — $4,58 млрд;

Іспанія — $2,6 млрд;

Чехія — $1,48 млрд;

Німеччина — $1,3 млрд.

Польща стала найбільшим ринком

Лідерство Польщі помітне не лише за сумою угод.

За розрахунками дослідження, за шість років українці придбали там близько 38 500 об'єктів. Це понад 40% від загальної кількості покупок на дев’яти досліджених ринках.

У 2025 році громадяни України придбали в Польщі 548 000 кв. м житла.

Це більше, ніж громадяни всіх інших 116 країн, представлених у статистиці польського МВС, разом.

На українців припадало 54,8% площі, придбаної іноземними фізичними особами. Для порівняння, у 2020 році їхня частка становила близько 39%.

Чому Польща лідирує

За словами автора дослідження, співзасновника і CEO FERO Development Віктора Забоєнка, Польща є найбільшим ринком для українців в абсолютних цифрах, але не за інтенсивністю купівель.

«У 2025 році на 1000 українців у Польщі припадало близько шести покупок, тоді як в Іспанії — 12,5. Тобто польське лідерство пояснюється передусім масштабом української громади та тим, що дедалі більше людей переходять від оренди до власного житла», — зазначив Забоєнко.

Українці активніше беруть іпотеку в Польщі

Про поступове закріплення українців у Польщі свідчить і кредитна статистика.

184 000 громадян України мають кредитні зобов’язання у польських банках на 13,6 млрд злотих. Із цієї суми 78% припадає на іпотеку.

Середній іпотечний кредит українського позичальника становить 459 000 злотих.

Іспанія — друга за кількістю придбаних об'єктів

Другим ринком за кількістю придбаних об'єктів стала Іспанія. За шість років українці купили там близько 16 900 об'єктів. Кількість угод зросла з 1128 у 2020 році до понад 4100 у 2024 році.

У 2025 році зростання фактично зупинилося: було укладено близько 4125 угод проти 4122 роком раніше.

Де українці купують найінтенсивніше

Саме Іспанія має найвищу інтенсивність купівель серед ринків, для яких у дослідженні розрахували цей показник.

У 2025 році на 1000 українців в Іспанії припадало 12,5 угоди.

Для порівняння:

у США — 8,4 угоди;

у Польщі — 5,96 угоди.

Автор дослідження пов’язує це, зокрема, з давно сформованою українською громадою в Іспанії.

За якими цінами українці купували житло в Іспанії

Іспанія є єдиною серед досліджених країн, де офіційна статистика дозволяє розділити іноземних покупців на резидентів і нерезидентів.

На резидентів припадає 78% угод іноземців, на нерезидентів — 22%.

У другому півріччі 2024 року українці в середньому платили 1872 євро за кв. м.

Це близько до рівня цін, за якими купують іноземці-резиденти та громадяни Іспанії, і суттєво нижче за сегмент нерезидентів.

Туреччина пройшла пік попиту

У Туреччині у 2025 році українці посіли третє місце серед іноземців за кількістю придбаного житла після громадян рф та Ірану.

Водночас кількість українських покупок там почала скорочуватися.

Якщо у 2022 році українці придбали в Туреччині 2574 об'єкти, то у 2025 році — 1541 об'єкт. Це на 40% менше.

За загальною сумою придбань Туреччина посіла лише сьоме місце серед дев’яти ринків — близько $841 млн за шість років.

США — другий ринок за сумою, але з високою похибкою

Другими за сумою після Польщі стали США — близько $4,58 млрд. Однак цей результат має значно більшу похибку.

На відміну від Польщі, Іспанії чи Туреччини, американська статистика не веде прямого обліку покупців нерухомості за українським громадянством.

FERO Development оцінювала ринок через чисельність української громади, структуру домогосподарств, частку власників житла та темпи купівель.

Діапазон оцінки для США становить близько $2−7 млрд, а похибка центрального розрахунку — ±60%.

Чехія та Німеччина

Серед інших ринків найбільшими за оціненим обсягом стали Чехія та Німеччина. У Чехії за 2020−2025 роки українці могли придбати близько 8550 об'єктів на $1,48 млрд.

У Німеччині — близько 3340 об'єктів на $1,3 млрд.

Що це означає

Дослідження показує, що купівля нерухомості за кордоном для українців стала не лише інвестиційним рішенням, а й частиною довгострокового закріплення в країнах проживання.