Майже кожна третя година роботи торговельних центрів в Україні у вересні припала на повітряні тривоги. Загалом ТЦ втратили 30,8% робочого часу. У Києві показник за місяць зріс майже утричі, до 32,7%. Про це свідчать дані карти Української Ради Торгових Центрів.
Новий антирекорд: повітряні тривоги забрали 30,8% робочого часу ТЦ у вересні
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Новий антирекорд для ТЦ
У вересні торговельні центри в Україні втрачали через повітряні тривоги 30,8% робочого часу — проти 22% у серпні та 14,1% роком раніше. Це новий антирекорд за весь період спостережень.
За місяць зросли всі показники, які відстежує Українська Рада Торгових Центрів: кількість тривог, їхня кількість у робочий час ТЦ, а також загальна тривалість і тривалість тривог у години роботи торговельних центрів.
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У Києві показник зріс майже утричі
Найвищі показники у вересні традиційно зафіксували в Донецькій області — 92,2%, Запорізькій — 76,1%, Сумській — 73,4%, Чернігівській — 69,1% та Харківській — 58%.
Водночас найбільш помітна динаміка була не лише в прифронтових регіонах. У Черкаській, Кіровоградській та Житомирській областях частка тривог у робочий час ТЦ зросла в кілька разів.
У Києві показник за місяць піднявся з 11,6% до 32,7%. Українська Рада Торгових Центрів називає це серйозним викликом для галузі, зважаючи на кількість торговельних центрів у столиці та склад їхніх орендарів.
Навіть «жовті» тривоги впливають на роботу
Із 8 вересня в Україні почали розрізняти повітряні тривоги за рівнем загрози — «жовтим» і «червоним». У вересні тривоги жовтого рівня становили 60,9% від загальної тривалості зафіксованих тривог, червоного — 39,1%.
За жовтого рівня ТЦ можуть працювати за певних умов. Водночас великі міжнародні мережі здебільшого закривають свої магазини під час будь-якої повітряної загрози, тому такі тривоги все одно позначаються на роботі торговельних центрів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЦ в Україні вимушено простоювали через повітряні тривоги в середньому 176,5 робочих дня. Лише у вересні цей показник становив 9,6 робочого дня.
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