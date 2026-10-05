15 угод на 8,5 млрд євро: про що домовилися Україна та Німеччина

Україна та Німеччина уклали п'ятнадцять угод на суму 8,5 мільярда євро . Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Про що домовилися

«Важливі домовленості України та Німеччини, які посилять обидві країни та наші індустрії. П'ятнадцять угод, домовленості на 8,5 мільярда євро. Напрями протидії дронам — перехоплювачі та малі ракети, радари, НРК, артилерія, працюватимемо максимально над ППО і збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. FREYJA. Підтримка енергетики», — поінформував він.

За словами Зеленського, під час цієї війни Німеччина допомагає Україні.

«Зараз Україна робить оборонні та інші замовлення, якими ми забезпечимо компанії в Німеччині. Це буде серйозний внесок. Дякую, Фрідріху, за візит. Дякую Німеччині за підтримку», — додав він.