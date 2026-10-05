Бензин, дизель та автогаз: скільки коштує пальне на АЗС 5 жовтня

У понеділок, 5 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні залишилася на рівні 89,25 грн/л, тоді як дизельне пальне подорожчало на 1 копійку — до 98,41 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».