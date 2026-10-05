У понеділок, 5 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні залишилася на рівні 89,25 грн/л, тоді як дизельне пальне подорожчало на 1 копійку — до 98,41 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
5 жовтня 2026, 17:17
Бензин, дизель та автогаз: скільки коштує пальне на АЗС 5 жовтня
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Середні ціни на АЗС
Станом на 5 жовтня середня вартість пального становила:
- А-95 преміум — 93,57 грн/л, +57 коп.;
- А-95 — 89,25 грн/л, без змін;
- А-92 — 85,97 грн/л, −1 коп.;
- дизельне пальне — 98,41 грн/л, +1 коп.;
- автогаз — 44,05 грн/л, +12 коп.
Найбільше за день подорожчав бензин А-95 преміум — одразу на 57 копійок. Автогаз додав 12 копійок порівняно з попереднім робочим днем, 2 жовтня.
Водночас ціна звичайного А-95 не змінилася, а А-92 подешевшав на 1 копійку.
Джерело: Мінфін
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