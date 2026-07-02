Українці відкрили понад 141 тисячу ФОПів: хто лідирує за приростом

Понад 141,4 тисячі нових фопів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року за даними Єдиного державного реєстру. Про це йдеться в даних Опендатабот.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В якому стані фопономіка

Відкривати більше нових справ не стали, натомість суттєво поменшало закриттів: аж на 36%, порівняно з аналогічним періодом торік.

Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти, роздрібної торгівлі та поштових послуг. А лідерами за приростом нових підприємців стали Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. Загалом у 22 регіонах України фопів відкривається більше, ніж закривається.

На 39 214 фопи більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за 2 квартали 2026 року. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 фопів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилась, натомість закриттів поменшало на 36%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

В яких галузях найактивніше зростало

Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти: чистий приріст (відкриття за мінусом закритих справ) +3 902 справ. Майже такий самий приріст зафіксовано у роздрібній торгівлі (+3 596).

До п’ятірки сфер із найбільшим приростом МСБ (малий та середній бізнес) також увійшли поштова та кур'єрська діяльність (+2 558), операції з нерухомістю (+2 504) та оптова торгівля (+2 391).

Водночас найбільше падіння зафіксоване серед підприємців, які займаються ремонтом комп’ютерів та обладнання: -365 фопів. Незначне зменшення також зафіксовано у сфері охоронних послуг (-35), телекомунікацій (-22), збирання відходів (-19) та оброблення деревини (-17).

Регіони-лідери

Лідерами за приростом фопів стали Київ (+5 058), Дніпропетровщина (+4 284), Львівщина (+4 254), Київщина (+3 756) та Одещина (+2 955).

Натомість скорочення кількості підприємців зафіксували у 3 прифронтових та окупованих регіонах: Донеччині (-569), Херсонщині (-293) та Луганщині (-93). У решті регіонів кількість малих та середніх бізнесів лише зростає.