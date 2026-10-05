Борг України наблизився до 9,6 трлн грн: що відбувається з виплатами

Державний борг України від початку 2026 року року зріс на 560,2 млрд грн і на кінець серпня сягнув 9,6 трлн грн. Частину виплат за внутрішнім боргом, запланованих на цю осінь, уряд переніс на 2029 рік. Середньозважена ставка за борговим портфелем при цьому знизилася до 4,37%. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Український борг за вісім місяців зріс більш ніж на пів трильйона гривень

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому борг зріс

Станом на 31 серпня загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 9 602,89 млрд грн, або $215,55 млрд.

Порівняно з початком року сума збільшилася на 560,21 млрд грн. Але значна частина цього приросту не пов'язана з новими запозиченнями: близько 329 млрд грн у гривневому еквіваленті додала переоцінка валютних зобов'язань через зміну курсів.

Реальне збільшення боргу, за даними Мінфіну, відбулося переважно завдяки довгостроковому пільговому фінансуванню від міжнародних партнерів.

За серпень борг зріс на 30,44 млрд грн, або 0,3%. У євро його обсяг, навпаки, зменшився на 1,59 млрд євро — знову ж таки через зміну валютних курсів.

Близько 64,6% боргового портфеля становлять довгострокові пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів інших держав. Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз — на нього припадає 39,2% загального боргу.

Частину виплат перенесли на 2029 рік

Окремо Мінфін у серпні провів операцію, яка дозволила відкласти частину найближчих виплат за внутрішнім боргом.

26 серпня під час switch-аукціону інвестори обміняли облігації на 15 млрд грн із погашенням 30 вересня 2026 року на новий випуск із погашенням 15 серпня 2029 року. Ставка за новими облігаціями становить 12,61% річних.

Таким чином, виплати за цими облігаціями перенесли на три роки.

У Мінфіні заявили, що «це дало змогу перенести виплати на 3 роки, істотно зменшити пікове боргове навантаження осені 2026 року та подовжити середній строк обігу внутрішнього боргу».

Загалом у серпні відомство провело 12 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 18,08 млрд грн.

Борговий портфель став дешевшим

Середньозважена ставка державного боргу на кінець серпня становила 4,37%. Для порівняння, у липні вона була 4,40%, у січні — 4,51%, а в серпні 2025 року — 4,87%.

Середньозважений строк до погашення становив 13,05 року. Зовнішній борг, який переважно складається з пільгових позик партнерів, має середню ставку 1,95% і строк до погашення 15,29 року. Для внутрішнього боргу ці показники становлять 13,2% і 5,31 року відповідно.

«У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення», — зазначили у Мінфіні.

За оцінкою відомства, це зменшує вартість обслуговування боргу та ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

Гарантований державою борг скорочується

На тлі загального зростання боргового портфеля гарантований державою борг, навпаки, скоротився.

За вісім місяців 2026 року він зменшився на 18,87 млрд грн — із 276,68 млрд до 257,81 млрд грн. Його частка у загальному обсязі боргу знизилася з 3,06% до 2,68%.

Загалом 71,35% боргу обслуговується за фіксованими ставками, ще 28,65% — за плаваючими.