Кабмін призначив т. в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов’язки голови Державної податкової служби Лесю Карнаух. Про це йдеться у розпорядженні № 593-р від 18 червня.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Згідно із розпорядженням, на Карнаух обовʼязки Голови Державної податкової служби покладені тимчасово — до призначення голови ДПС.

Довідка

Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.

З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

У січні 2025-го вона стала заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а у травні — першим заступником голови.